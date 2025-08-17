En el Caquetá, el ministro de defensa ofrece recompensa por los cabecillas de grupos armados.

Neiva

El consejo de seguridad estuvo acompañado de la cúpula militar del ministerio de defensa, el gobernador Francisco Javier Ruiz, alcaldes de la localidad, el ministro Sanchez anuncio el despliegue de más tropas en la región, con una particularidad, que serán enviados Bloques de Búsqueda.

El Plan de choque ya inició, dijo el ministro Sanchez, son 90 días donde las tropas con labores de inteligencia buscaran a los cabecillas que están causando zozobra en la región por los cuales unos planes de recompensas están establecidos, para quienes contribuyan con información que conlleve a la captura de los delincuentes.

La mayor recompensa se ofrece por alias “Urias Perdomo o Cotis”, por quien se ofrece 200 millones de pesos, así mismo por alias “La Morocha”, alias “Pulpo”, alias “Juan Carlos”, 50 millones por cada uno y por alias Albeiro Ramirez, quien extorsiona a los pobladores incluyendo a los concejales de las localidades, otros 50 millones de pesos; recordó a la vez que si alguno de estos cabecillas se desmoviliza mediante los procesos acordes a la ley, se le pagaran hasta 130 millones de pesos.” Su característica principal es que son extorsionadores Son secuestradores, son asesinos, son terroristas, son reclutadores de menores, son delincuentes, pero tienen una oportunidad de pasarse para el lado de la legalidad y para ello no se necesita ninguna mesa ni ningún proceso”. Dijo el ministro Sanchez.

A la serie de recompensas ofrecidas por el gobierno nacional se sumaron otras cifras ofrecidas por el gobierno departamental.