Investigación Miguel Uribe: Centro democrático solicita suspender a director de la UNP por omisiones

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Luego del fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el pasado 11 de agosto, luego de ser víctima de un atentado durante un evento político, se ha conocido que cuatro congresistas del Centro Democrático han solicitado que se considere la suspensión del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros.

Noticia en desarrollo