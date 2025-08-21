6AM6AM

Investigación Miguel Uribe: Centro Democrático solicita suspender a director de la UNP por omisiones

El representante, José Uscátegui habló en 6AM sobre cuáles serían las omisiones que el director de la Unidad Nacional de Protección habría cometido con Miguel Uribe

Luego del fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el pasado 11 de agosto, luego de ser víctima de un atentado durante un evento político, se ha conocido que cuatro congresistas del Centro Democrático han solicitado que se considere la suspensión del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros.

