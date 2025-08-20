El expresidente Uribe liderará un evento de fe en el lugar donde asesinaron a Miguel Uribe

Durante su intervención en el municipio de Sabaneta, hasta donde llegó el expresidente Álvaro Uribe en su primer día de libertad. Desde allí, en medio de una gran cantidad de seguidores, celebró la decisión judicial del alto tribunal de Bogotá.

Desde una cafetería ubicada en el parque principal de esa población del sur del Valle de Aburrá, informó que el próximo sábado estará en el lugar donde fue asesinado Miguel Uribe. A quien califico de mártir.

Está declaración la hizo notablemente afectado en su voz por la situación del joven político Miguel Uribe.

“Con la ayuda de Dios, el sábado haremos un acto de fe y de llamado a la patria, desde aquel lugar del sur de Bogotá, en el cual atentaron y finalmente asesinaron a nuestro hermano Miguel Uribe Turbay”, dijo el señor Uribe.

En su intervención también informo que el domingo habrá dos foros de los precandidatos del partido Político Centro Democrático. Uno en la mañana y el otro en la tarde.