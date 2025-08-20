Petro dice que culpar al Gobierno de muerte de Miguel Uribe tiene como fin “evitar la investigación”

Congreso

El presidente Gustavo Petro se refirió a la versión que el comandante del ELN Antonio García planteó sobre una supuesta relación entre el asesinato del senador del Centro Democrático Miguel Uribe y los negocios de los esmeralderos.

En el negocio de las esmeraldas, en el cual ya han muerto tres esmeralderos en Bogotá, asesinados por francotirador, figura el nombre de Julio Lozano, un narco que fue capturado en EEUU y que al regresar quizo recuperar su mina de esmeraldas en Coscuez, la cual fue vendida por su testaferro Sánchez.

“La muerte de esmeralderos se debe al intento de recuperar bienes del lavado de activos. La cúpula de la Fiscalía de (Francisco) Barbosa nunca investigó ni a Julio Lozano ni a Marset, porque la dominaba el núcleo de los narcofiscales, que exportaban cocaína por el puerto de Buenaventura, en asocio con ‘la Junta del Narcotráfico’ de la que hace parte Marset, principal sospechoso del asesinato del fiscal Pecci”.

Petro reiteró lo dicho en el consejo de ministros de este martes 19 de agosto, frente a que “los narcofiscales usaron el caso de mi hijo (Nicolás Petro) para presionarme”. Ahora reveló que esas presiones serían “alrededor de la terna que debía presentar para la nueva Fiscalía”.

Petro aseguró que “Marset para matar al fiscal Pecci utilizó traslados de dineros usando una iglesia evangélica oscura con de asiento en Paraguay y Colombia, dicha iglesia fue la única que movió feligreses para buscar manifestaciones de apoyo a Uribe cuando fue puesto preso. Marset tambien maneja una empresa de espectáculos artísticos con la que compra cantantes y usa los conciertos para lavar el dinero”.

Según el presidente, “la existencia del grupo no aparecía en organismos de inteligencia policial ni en la prensa tradicional”, por lo que asegura que “tiene una fuerte infiltración en el Estado”.

Producto de esa infiltración, sugiere, es que hay una “campaña de la derecha tratando de ubicar la autoría del asesinato (de Miguel Uribe) en el gobierno”. Dice el jefe de Estado que eso “nace del intento de la ‘Junta del Narcotráfico’ de evitar la investigación sobre ella misma”.

En su extenso trino, el mandatario relacionó “el capítulo colombiano de la Junta del Narcotráfico” con “el núcleo central de la mafia del centro del país”. Aseveró que “domina los laboratorios de cocaína del centro y los llanos; puso a su servicio el clan del golfo y las disidencias de Ivan Mordisco y la segunda Marquetalia”.

Por esta razón, anticipó que los diálogos de Paz “con estos grupos solo serán posibles si rompen con la Junta del Narco y desmantelan los negocios ilícitos”.