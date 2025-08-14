“No hay vehículos para todos”: Director de UNP sobre solicitudes de esquemas de seguridad

Colombia

En medio de una reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, luego de registrarse el atentado en contra del vehículo en el que se movilizaba el representante a la Cámara, Julio César Triana, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, afirmó que no hay vehículos blindados disponibles “para todos”.

“La flota de vehículos blindados es limitada, todo el mundo está pidiendo vehículos blindados, pero no hay vehículos disponibles para cubrir a toda la demanda de personas que están en este momento en actividad”.

Pese a esto, de acuerdo con Rodríguez, hasta la fecha ha se ha garantizado la protección 47 precandidatos presidenciales. Eso sí, indicó que algunos otros, incluidos precandidatos al congreso, siguen pendientes.

“Hemos cubierto la protección de 47 precandidatos presidenciales y hay pendientes tres más para llegar a 50. Ya tenemos también algunos parlamentarios o candidatos al Gobierno, para la próxima sesión del CORMPE presidencial”.

¿Se reducirá el esquema del expresidente Álvaro Uribe ahora que está en presión domiciliaria?

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, informó que de acuerdo con una norma señalada en el decreto 1069, la Policía y la Unidad Nacional de Protección tienen la responsabilidad de dar protección vitalicia a los expresidentes.

“Teniendo en cuenta que la reclusión del doctor Uribe no es intramural, sino que está en su lugar de residencia, pues la UNP y la Policía Nacional siguen haciendo su protección”.