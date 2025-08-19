La estrategia para que Centro Democrático gane las presidenciales: padre de Miguel Uribe sería candidato

Gira la ruleta y las estrategias de los partidos políticos, para escoger el candidato que se configuraría como la mejor opción en las elecciones presidenciales del 2026.

Y es que mucho se ha hablado de los cambios que ha tenido Álvaro Uribe para definir el candidato del Centro Democrático, pues después del crimen de Miguel Uribe, su padre estaría en el sonajero del expresidente.

Las actuaciones de María Fernanda Cabal al realizar, entre otras, una rueda de prensa un día después de la muerte de Miguel Uribe y los desacuerdos para lograr un candidato único que represente a la derecha colombiana, han hecho contemplar a Miguel Uribe Londoño como el candidato para el jefe del Centro Democrático.

Uribe estaría muy incómodo y molesto por la rueda de prensa que Cabal convocó, que olvidó consultarle y en la que ella salió a decir que le cerraban la puerta a todos los candidatos que no fueran del Centro Democrático.

¿Qué piensan en el Centro Democrático de la candidatura de Cabal?

No ha gustado mucho el comportamiento de María Fernanda Cabal en el camino por las elecciones del 2026, tanto así que en el Centro Democrático, incluida la bancada de congresistas, ven su candidatura más como un problema que como una opción viable para el partido.

A pesar de su trabajo por el partido, no contemplan mucho que su candidatura sea fuerte para retomar el poder de la derecha en 2026.

¿Qué pasaría con Juan Carlos Pinzón?

El expresidente Uribe también contempla la posibilidad de que Juan Carlos Pinzón sea el representante del Centro Democrático en las presidenciales del 2026. Sin embargo, esto sería incumplir con las propias reglas por las que tanto ha trabajado.AS

Hoy en 6AM, el exministro aseguró que está dispuesto a trabajar para recuperar al país.



