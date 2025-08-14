Atentado contra Julio César Triana en Huila: su vehículo recibió varios impactos de bala

Colombia

El representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, denunció haber sido víctima de un atentado con armas de fuego, mientras salía del municipio de La Plata, en el departamento del Huila.

“Quiero contarle a todos que estamos en el vehículo, nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola saliendo de La Plata, vengo con los policías, la UNP”, afirmó Triana en un video que publicó en su cuenta de X, luego de que el vehículo en el que se movilizaba recibiera múltiples impactos de bala.

Triana advirtió además que hasta el momento, “no hemos recibido apoyo ni de la Policía, ni del Ejército, estamos llegando a una población que se llama Paicol, la ruta está completamente sola”, motivo por el cual el representante a la Cámara solicitó apoyo urgente de la Fuerza Pública.

Cambio Radical rechazó el acto de violencia del que fue víctima su congresista

Ante lo ocurrido, el partido Cambio Radical rechazó el acto de violencia del que fue víctima su congresista y advirtió que en repetidas ocasiones ya habían “denunciado las amenazas en su contra, sin que hasta el momento se hayan tomado las medidas necesarias para su protección”.

“Rechazamos de manera enfática estos actos de violencia que ya cobraron la vida de un gran líder, Miguel Uribe. No queremos que estas trágicas noticias se conviertan en la rutina diaria del país”, añadieron.

Desde la colectividad también agradecieron que el representante Julio Cesar Triana se encuentre fuera de peligro, y enviaron un mensaje de solidaridad a su familia y equipo de trabajo.

“Agradecemos que nuestro congresista se encuentre fuera de peligro; sin embargo, el vehículo en el que se movilizaba quedó totalmente destruido. Nos solidarizamos con él, su familia y su equipo de trabajo ante este difícil momento”.

El partido de oposición responsabilizó además al Gobierno Nacional “por la vida de nuestro congresista Julio Cesar Triana y de todos los parlamentarios y dirigentes de esta colectividad”.