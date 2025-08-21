Justicia para los hijos de víctimas de feminicidio: ahora la ley los protege y acompaña

Pereira

Ya fue sancionada por el presidente de la República el proyecto de ley de Huérfanos por feminicidio, el cual es autoría de la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo.

Esta nueva legislación reconoce y atiende la situación de miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han perdido a su madre a causa de un feminicidio y que, no contaban con una ruta clara ni mecanismos de protección por parte del Estado.

La Ley establece medidas de atención integral para personas de hasta 25 años que dependían económicamente de su madre víctima de feminicidio.

“El Presidente sancionó la ley que protege a huérfanos por feminicidio, construida junto a las familias durante más de tres años. Beneficiará a niñas, niños y jóvenes hasta los 25 años con apoyo psicosocial, prioridad en educación y asistencia económica si están en pobreza. Por primera vez, el Estado sabrá quiénes son: se creará un registro oficial para llegar a ellos con programas reales. Lo ideal sería que no existieran feminicidios, pero cuando el Estado falló en proteger a las madres, debe garantizar un futuro digno para sus hijos” explicó Giraldo.

Estas medidas incluyen:

Atención en salud

Acceso a educación y empleo

Participación en actividades culturales y deportivas

Apoyo psicosocial

Asistencia legal

Apoyo económico

Asimismo, se crea el Registro Nacional de Huérfanos por Feminicidio, para garantizar seguimiento, acompañamiento y protección integral.

La Ley también protege a los menores para que no queden expuestos a nuevos ciclos de violencia, ni sean objeto de decisiones de custodia por parte del agresor o su entorno.

Entre 2019 y 2024, se registraron más de 3.700 feminicidios en Colombia, dejando al menos 1.746 niñas y niños huérfanos. Solo entre enero y julio de 2025, se contabilizaron 418 feminicidios y 257 huérfanos, lo que representa un aumento del 32,4 % frente al mismo periodo del año anterior.

