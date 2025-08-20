Juzgado falló a favor de Risaralda: Recursos para hospital de Alta Complejidad están blindados

Pereira

En segunda instancia el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda negó las pretensiones del Ministerio de Salud que buscaba a través de una acción popular la devolución de los recursos girados al Gobierno Departamental para el desarrollo de construcción del Hospital de Cuarto Nivel.

“Desde que llegamos a la administración comenzamos a trabajar en pro de sacar adelante este proyecto, que se ha convertido en una las banderas de la región”, explicó el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño.

Dentro de los argumentos expresados por el Ministerio de Salud en la acción popular, se hablaba de un presunto detrimento al patrimonio público; sin embargo, el despacho judicial consideró en este sentido que “no se evidenció desviación o uso indebido de los fondos. Aunque hubo baja ejecución presupuestal, esta se explicó por la necesidad de contar con estudios definitivos antes de avanzar en la obra”.

Además el despacho judicial argumentó que “no se acreditó una conducta dolosa, arbitraria o corrupta por parte del demandado, por lo que no se demostró la vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa, pues no hubo quebrantamiento del ordenamiento jurídico, ni actuaciones contrarias a los fines del Estado, en la medida que las demoras fueron justificadas por la complejidad del proyecto y no por negligencia o mala fe”.

Con esta decisión judicial, el proyecto queda blindado de obstáculos legales y avanza hacia la meta propuesta que es la de entrar en funcionamiento en el año 2028.

Cabe recordar, que el Hospital beneficiará a más de cuatro millones de habitantes de Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó, con atención médica de alta complejidad y tecnología de punta.