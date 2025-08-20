“Tenemos miedo”: comunidad del barrio Brisas de Provenza en Bucaramanga por ola de violencia
Habitantes de este sector en Bucaramanga aseguran que las víctimas en su mayoría son menores de edad. Piden intervención de las autoridades.
Comunidad denuncia inseguridad, barrio Brisas de Provenza
Menores del INEM que participaron en riña fueron enviadas a centro de reclusión. Foto: Getty Images
Bucaramanga
Preocupación y temor dicen sentir los habitantes del barrio Brisas de Provenza tras el asesinato de un menor de 13 años en la cancha de microfútbol del sector, denuncian que menores de edad están involucrados en hechos delictivos y de drogadicción lo que ha generado la creación de pandillas que se reúnen en estos espacios deportivos.
Un residente del sector, expresó que la situación es preocupante pues niños y niñas no pueden hacer uso de la cancha por el miedo a que se presente un hecho violento.
“Ya van cuatro muertos. Los que se reúnen ahí son solo menores de edad. Tenemos miedo porque es un campo donde también vienen los niños a sus deportes y no pueden usarlos. A mi hijo le gusta ir a jugar al fútbol y con eso, no, porque no sabemos en qué momento van a pasar estas cosas”, relató.
Los ciudadanos piden a las autoridades reforzar la presencia de vigilancia, pero en especial adelantar un trabajo al interior de la comunidad.
“Más vigilancia. Hablar con los padres, porque, como dicen, hay más responsabilidad por parte de los padres. Si un padre decide ser un ‘malandro’, ¿por qué tiene que sacrificar o hacer que su hijo también lo sea? no. Si decido como adulto hacer algo que no es, no permita que su hijo lo haga. Simplemente evitemos para que no sigan con lo mismo, porque eso es muy triste“, agregó el ciudadano.
La comunidad espera que se tomen medidas preventivas que garanticen la tranquilidad de quienes utilizan estos espacios recreativos, que se han convertido en escenarios de violencia.