Esta será la ruta para el Plan Boyacá 2050: Puente al Futuro

Tunja

Con la presencia de más de 800 invitados, entre empresarios nacionales e internacionales, representantes de la banca multilateral, el Gobierno Nacional y la sociedad civil, el histórico Puente de Boyacá fue escenario del lanzamiento del Plan Boyacá 2050: Puente al Futuro, una hoja de ruta con horizonte a 25 años que busca triplicar el tamaño de la economía departamental y consolidar a Boyacá como un modelo de desarrollo para Colombia y América Latina.

El evento, que superó las expectativas en asistencia y respaldo institucional, marcó lo que los organizadores describen como un “tercer momento histórico” en el departamento, después de la batalla que dio la independencia al país y la fundación de Acerías Paz del Río.

Los ejes de la transformación

La estrategia se fundamenta en dos grandes pilares:

Una política de Estado desde Boyacá

1. Conectividad ferroviaria: Reactivación de la infraestructura férrea para transporte de carga, conectando Boyacá con Bogotá y la Costa Caribe. Tren de pasajeros que reducirá los tiempos de viaje entre Sogamoso y Bogotá a cerca de 50 minutos. Fortalecimiento del tren turístico, único en el país con dos rutas en operación. Consolidación de trenes médicos que ya operan en alianza con la industria metalmecánica local. Formación de talento especializado en ingeniería ferroviaria a través de la UPTC. 2. Conectividad digital: La multinacional Indra anunció la instalación en Tunja del primer Centro de Inteligencia Artificial con proyección a América Latina, liderado por su CEO para la región, oriundo de Sogamoso. Esta iniciativa permitirá la creación de un ecosistema digital con oportunidades de formación y empleo de alto nivel, especialmente para los jóvenes del departamento.

Para Gheidy Gallo Santos, presidenta ejecutiva de ProBoyacá, esta estrategia significa un punto de inflexión en la historia regional:

“Lo que estamos haciendo con Boyacá 2050 es proyectar al departamento en grande, con visión y rigor. Se trata de un plan sin precedentes, construido con empresarios, Gobierno, academia y sociedad civil, que busca no solo triplicar la economía, sino garantizar más oportunidades y bienestar para la gente. Queremos que nuestros jóvenes encuentren aquí las condiciones para quedarse y construir su proyecto de vida”, afirmó.

La dirigente destacó que este esfuerzo colectivo se convierte en una verdadera política de Estado nacida desde el territorio:

“Estamos demostrando que desde Boyacá se puede dar ejemplo e inspiración al país. Apostarle a un horizonte de 25 años es la mejor respuesta a los desafíos actuales y la garantía de que la región será protagonista en el futuro de Colombia”, agregó.

Un momento histórico para Boyacá

El lanzamiento coincidió con los 100 años del corredor férreo Bogotá–Belencito y con la firma del pacto “Raíz y Futuro” entre la Gobernación y el presidente de la República. “Estamos viviendo un momento extraordinario”, señalaron los organizadores, al subrayar que la suma de estos hitos marca el inicio de una nueva etapa para el departamento.

La jornada también dejó un gesto simbólico: se entregaron árboles a jóvenes estudiantes de liderazgo empresarial, como representación de la responsabilidad que tendrán las nuevas generaciones de dar continuidad al plan dentro de 25 años.