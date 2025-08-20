Boyacá necesita una visión compartida de futuro: Jaime Raúl Salamanca

Boyacá

El representante a la Cámara por Boyacá, Jaime Raúl Salamanca, destacó la importancia del Plan Maestro Boyacá 2050: Puente al Futuro, una estrategia que busca proyectar al departamento en materia económica, social y ambiental con un horizonte de 25 años.

“Este plan es la respuesta al principal reto que tenemos los boyacenses, y es contar con una visión compartida de futuro. Independientemente de quién esté en los escenarios del sector público o privado, debemos darle continuidad a unas acciones que conduzcan a un desarrollo con oportunidades, competitividad y una verdadera alianza entre lo público y lo privado”, afirmó Salamanca.

El congresista explicó que el proyecto recoge las inversiones del Pacto Territorial Boyacá Raíz y Futuro, y deberá marcar la ruta de los próximos gobiernos nacionales y departamentales. “Soy optimista. Hoy vemos al sector oficial y privado trabajando juntos, lo que genera esperanza siempre y cuando ciudadanía, mandatarios locales, medios de comunicación y todas las fuerzas vivas del departamento apunten en la misma dirección”, señaló.

Frente a la participación ciudadana, Salamanca advirtió que el reto es que este plan no se quede solo en documentos técnicos. “Debe ser una agenda regional que trascienda este gobierno y el nacional. Al próximo presidente de la República hay que pedirle expresamente que incluya la agenda de Boyacá 2050, porque nuestro departamento está hecho para grandes cosas”, puntualizó.

El congresista también se refirió a la necesidad de atraer inversión empresarial, resaltando que factores como la falta de conexión aérea y ferroviaria han limitado el crecimiento. “Estamos en mora de hacer realidad proyectos como el tren y las zonas francas. Boyacá tiene tradición empresarial y un gran potencial en sectores como el turismo, la agroindustria y la industria del acero. Con seguridad jurídica, incentivos tributarios y servicios competitivos podremos convertirnos en un polo de desarrollo”, agregó.

Finalmente, Salamanca recordó que en la reciente cumbre con el Gobierno Nacional se logró una inversión de 2,5 billones de pesos para el departamento. “Es una buena noticia que nos permite sentirnos satisfechos, pero que al mismo tiempo nos compromete a seguir trabajando para que Boyacá tenga un lugar protagónico en el futuro del país”, concluyó.