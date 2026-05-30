Así votó Boyacá en las presidenciales de 2022
Ese año el potencial electoral era de 996.465 personas
Primera vuelta presidencial 2022
Censo electoral: 996.465
Participación 630.570 es decir 63.28%
Votos válidos 623.711
Votos en Blanco 8.043
Votos Nulos 6.063
Tarjetas no marcadas 796
Rodolfo Hernández 322.940
Gustavo Petro: 195.184
Federico Gutiérrez: 66.772
Sergio Fajardo: 23.207
John Miltón Rodríguez: 5.075
Enrique Gómez Martínez: 1.873
Ingrid Betancur: 398
Luis Pérez: 219
Por municipios:
Tunja: Gustavo Petro 41.993
Sogamoso: Gustavo Petro 27.019
Duitama: Rodolfo Hernández 26.111
Chiquinquirá: Rodolfo Hernández 14.669
Puerto Boyacá: Rodolfo Hernández 12.606
Paipa: Rodolfo Hernández 9.213
Villa de Leyva: Rodolfo Hernández 4.643
Segunda vuelta presidencial 2022
Rodolfo Hernández 379.386
Gustavo Petro 263.871
Por municipios:
Tunja: Gustavo Petro 54.629
Sogamoso: Gustavo Petro 35.721
Duitama: Gustavo Petro 34.371
Chiquinquirá: Rodolfo Hernández 16.216
Puerto Boyacá: Rodolfo Hernández 15.107
Paipa: Rodolfo Hernández 10.426
Villa de Leyva: Rodolfo Hernández 5.732
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...