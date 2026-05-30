Así votó Boyacá en las presidenciales de 2022

Ese año el potencial electoral era de 996.465 personas

En el 2022 en Boyacá el censo electoral fue de 996.465 ciudadanos. Foto: La W/ Erika González.

Primera vuelta presidencial 2022

Censo electoral: 996.465

Participación 630.570 es decir 63.28%

Votos válidos 623.711

Votos en Blanco 8.043

Votos Nulos 6.063

Tarjetas no marcadas 796

Rodolfo Hernández 322.940

Gustavo Petro: 195.184

Federico Gutiérrez: 66.772

Sergio Fajardo: 23.207

John Miltón Rodríguez: 5.075

Enrique Gómez Martínez: 1.873

Ingrid Betancur: 398

Luis Pérez: 219

Por municipios:

Tunja: Gustavo Petro 41.993

Sogamoso: Gustavo Petro 27.019

Duitama: Rodolfo Hernández 26.111

Chiquinquirá: Rodolfo Hernández 14.669

Puerto Boyacá: Rodolfo Hernández 12.606

Paipa: Rodolfo Hernández 9.213

Villa de Leyva: Rodolfo Hernández 4.643

Segunda vuelta presidencial 2022

Rodolfo Hernández 379.386

Gustavo Petro 263.871

Por municipios:

Tunja: Gustavo Petro 54.629

Sogamoso: Gustavo Petro 35.721

Duitama: Gustavo Petro 34.371

Chiquinquirá: Rodolfo Hernández 16.216

Puerto Boyacá: Rodolfo Hernández 15.107

Paipa: Rodolfo Hernández 10.426

Villa de Leyva: Rodolfo Hernández 5.732

Narda Guarín

Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...

