Boyacá lanza el Plan Maestro 2050 para triplicar su PIB y consolidarse a nacional

Boyacá

Boyacá presentó oficialmente el Plan Maestro Boyacá 2050, una estrategia integral con horizonte a 25 años que proyecta el desarrollo económico, social y ambiental del departamento, con proyección a Casanare. La iniciativa busca triplicar el PIB regional, atraer inversión extranjera, generar empleo de calidad, retener talento joven y garantizar un crecimiento sostenible basado en innovación y transformación empresarial.

El plan, desarrollado con la firma KPMG, se fundamenta en la construcción de una visión compartida entre empresarios, gobierno, academia y sociedad civil, con el fin de posicionar a Boyacá como el corazón ferroviario de Colombia y una plataforma logística nacional. Casanare se integra como socio estratégico, ampliando las capacidades productivas, energéticas e infraestructura de la región.

“Este plan es un compromiso colectivo para transformar Boyacá en la región más conectada, generadora de empleo de calidad, sostenible y con bienestar social. Queremos que nuestro departamento se convierta en un referente de desarrollo económico y social en Colombia, impulsando la innovación, el talento joven y la competitividad regional”, afirmó Gheidy Gallo Santos, Presidenta Ejecutiva de ProBoyacá.

El Plan Maestro 2050 se estructura en cuatro ejes estratégicos:

Conectividad: reactivación ferroviaria y cobertura digital. Empleo y bienestar: generación de empleo de calidad y promoción del desarrollo humano. Sostenibilidad ambiental: preservación de los páramos, que representan casi una cuarta parte de los existentes en Colombia. Felicidad y calidad de vida: fortalecimiento del capital social y cohesión comunitaria.

Entre los proyectos prioritarios se destacan la reactivación de la red férrea, el fortalecimiento de clústeres empresariales, la atracción de inversión pública y privada en agroindustria, turismo, tecnología y energía, y el impulso al liderazgo juvenil.

El diagnóstico del plan identifica retos críticos, como la disminución de la participación de Boyacá en el PIB nacional, la pérdida de competitividad industrial tras la apertura económica, la desaparición de empresas emblemáticas y la fuga de talento joven. Sin embargo, también resalta oportunidades clave, como el liderazgo agrícola, la producción de acero y cemento, las exportaciones de coque y esmeraldas, el potencial logístico, la seguridad departamental y niveles educativos superiores al promedio nacional.

Para garantizar la ejecución del plan, se plantean principios como el fortalecimiento de las alianzas público-privadas, la integración de la diáspora como fuente de inversión y conocimiento, y la estructuración de proyectos rentables, sostenibles y con vocación de mercado, con miras a un desarrollo sostenible y competitivo en el largo plazo.