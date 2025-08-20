Boyacá 2050: una alianza histórica para triplicar el PIB y posicionar al departamento

Boyacá

El departamento de Boyacá dio un paso trascendental hacia el futuro con la firma del Plan Maestro Boyacá 2050, Puente al Futuro, un acuerdo estratégico que busca proyectar el desarrollo económico, social y ambiental del territorio en los próximos 25 años. El acto, considerado histórico, marcó la primera vez en dos siglos que se concreta una alianza de esta magnitud entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil.

Durante el evento, el presidente de la Junta Directiva de ProBoyacá, Omar González, destacó la importancia de este compromiso colectivo:

“El significado de la firma de este acuerdo es realmente un sueño hecho realidad. Es una ilusión muy grande haber llegado a este día con la determinación de que, para el año 2050, Boyacá triplicará su Producto Interno Bruto. Pero lo más importante es que desde ya se convierte en la estrella más importante del firmamento de Colombia, gracias a su gente y a la unión entre el empresariado, el gobierno departamental, las instituciones, la academia y todos los sectores”.

González resaltó que el plan no se limita a cifras económicas, sino que busca unir voluntades en torno a un liderazgo colectivo que permita alcanzar transformaciones estructurales:

“Hoy ProBoyacá representa una sinergia maravillosa que nos permite firmar este compromiso. Lo que pueden esperar los boyacenses y los colombianos en el corto, mediano y largo plazo es unión, entrega, solidaridad y manos y corazones dispuestos a trabajar por esta hermosa tierra, para que todo el país se vea impactado con los logros que vamos a alcanzar”.

El dirigente recordó que se trata de un hecho sin precedentes:

“Nunca antes se había concretado una firma de esta magnitud, una alianza estratégica entre el sector público y el privado. Creo que es la primera vez que lo logramos en Boyacá en 200 años de historia, y por eso será un hecho que recordaremos toda la vida”.