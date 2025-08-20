Boyacá contará con un centro de transferencia tecnológica para formar en inteligencia artificial

En Boyacá se desarrollará un centro de transferencia tecnológica que promoverá la formación en inteligencia artificial.

Con el objetivo de consolidar a Boyacá como un polo de innovación, José Fernando Quintero, director general de Indra en Colombia, anunció la puesta en marcha de un centro de transferencia tecnológica que funcionará en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

“Invitamos a la juventud boyacense, a los líderes y a los emprendedores a subirse al tren de la tecnología. No tenemos tiempo para seguir planeando, debemos actuar ya y este proyecto nos llena de orgullo porque aporta al desarrollo del departamento”, afirmó Quintero durante el evento de presentación del Plan Maestro Boyacá 2050.

#Tunja albergará el primer Centro de Inteligencia Artificial de la multinacional española @IndraenColombia, en América Latina. El gobernador @CarlosAmayaR anunció que este proyecto posiciona a #Boyacá como hub de conectividad nacional con impacto regional, generando inversión https://t.co/EDAAnEowGp — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) August 20, 2025

El directivo explicó que este centro permitirá cristalizar rápidamente resultados que generen ventajas competitivas para el empresariado y que, en los próximos tres años, el mundo requerirá 85 millones de personas capacitadas en inteligencia artificial, de las cuales 2,5 millones deberán formarse en América Latina.

“La inteligencia artificial está a la mano, debemos creérnoslo. Con el apoyo de las universidades podremos formar los ingenieros especializados que requiere el país y el mundo. En Indra estamos orgullosos de que más de 700 jóvenes profesionales hagan parte de nuestra nómina, muchos de ellos vinculados incluso antes de graduarse”, puntualizó Quintero.

Además, el director general de Indra resaltó que la iniciativa está alineada con la estrategia de internacionalización del turismo de Boyacá, destacando que el departamento fue catalogado como la tercera región más acogedora del mundo y la primera en el continente americano.