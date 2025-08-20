Inversión de $1,6 billones impulsa el Plan Maestro Boyacá 2050 con el tren Bogotá–Belencito

El gobierno nacional ya destino 1.6 billones para la modernización del tren del corredor Bogotá–Belencito

Boyacá

El lanzamiento del Plan Maestro Boyacá 2050 estuvo marcado por un anuncio clave: la destinación de 1,6 billones de pesos por parte del gobernador Carlos Amaya y el presidente Gustavo Petro para la modernización del tren del corredor Bogotá–Belencito, una obra estratégica para el transporte de carga y el desarrollo logístico de la región.

Según explicó Fabio Galán, presidente de Acerías Paz del Río, ya se rehabilitaron 40 kilómetros de vía férrea, lo que permitió duplicar la velocidad de los trenes de carga, pasando de 25 km/h a 50 km/h.

“Este es un resultado de corto plazo que demuestra la importancia del esfuerzo conjunto. Con esta inversión se empieza a materializar el sueño compartido de que Boyacá recupere su protagonismo en competitividad y vuelva a ocupar en 2050 el quinto lugar que alguna vez tuvo en el país”, señaló.

El Plan Maestro Boyacá 2050 es una estrategia con horizonte a 25 años que busca triplicar el PIB regional, atraer inversión extranjera, generar empleo de calidad, retener talento joven y garantizar un crecimiento sostenible basado en innovación y transformación empresarial.

Galán recalcó que Boyacá tiene todas las condiciones para alcanzar estos objetivos: minería, industria, talento humano y un potencial logístico fortalecido con el tren.

“Estamos felices porque este esfuerzo es colectivo. Boyacá ha construido el país con su acero y cemento, y ahora lo seguirá haciendo con infraestructura moderna y nuevas oportunidades para los jóvenes y el sector productivo”, afirmó.