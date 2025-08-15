Tránsito de Bucaramanga recogió más de 20 vehículos abandonados en el barrio Mutis

Bucaramanga

La Secretaría del Interior junto con Tránsito de Bucaramanga realizaron un operativo de recuperación de espacio público, recogiendo vehículos que se encontraban en estado de abandono, algunos por más de una década. Este operativo se efectuó en el barrio Mutis al sur de la ciudad.

De acuerdo con las entidades fueron alrededor de 23 vehículos los que estaban abandonados en parqueaderos comunales.

“Desde la comuna 17, en el sector del barrio Mutis, atendimos una queja que han venido adelantando los delegados de este sector, los presidentes de junta. Queremos invitar a la ciudad para que lo tenga en cuenta, vehículos abandonados por más de un mes, un año, dos años, generando situaciones de riesgo para la comunidad, para los niños, para los adultos mayores. Junto con la secretaría del interior, esperamos que ningún ciudadano nos siga abandonando los vehículos en los barrios de la ciudad, so pena de que serán inmovilizados”, comentó Jorge Abril, agente de Tránsito de Bucaramanga.

Según habitantes de esta comunidad, algunos de estos vehículos llevaban más de 10 años abandonados en estos lugares, de hecho, manifestaron que varios de ellos, pertenecen a personas que no son de la zona y los dejaron ahí como basura. La secretaría del interior reiteró que se continuarán realizando estos trabajos en diferentes zonas de la ciudad.

“Estamos haciendo el trabajo con tránsito, para la recuperación del espacio público, recogiendo vehículos que por muchos meses se encuentra en estado de abandono. Esto con el fin de ayudar en la seguridad, el mantenimiento de las vías y podamos transitar con unas vías suficientemente espaciosas”, manifestó María Holinda Pinto de la secretaría del interior de la Alcaldía de Bucaramanga.