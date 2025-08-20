¿Este jueves el Consejo de Estado decidirá el futuro político del alcalde de Bucaramanga?

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, enfrenta este jueves 21 de agosto una audiencia clave ante la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Se definirá si continúa en su cargo o si, por el contrario, debe dejar la administración municipal por presunta doble militancia en las elecciones regionales de 2023.

#Atentos | Este jueves 21 de agosto se conocerá el fallo de la demanda de nulidad electoral contra el alcalde de Bucaramanga @soyjaimeandres y también del diputado Giovanni Leal. pic.twitter.com/xgRML48N2p — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 19, 2025

La diligencia se realizará a las 8 de la mañana a puerta cerrada, con la presencia de los magistrados Pedro Pablo Vanegas Gol, Luis Alberto Álvarez Parra (ponente del caso), Omar Joaquín Barreto y Gloria María Gómez Montoya.

El análisis se dará luego de que la defensa del mandatario, encabezada por el jurista Humberto Sierra Porto, presentara varios recursos de adición, aclaración y súplica dentro del proceso.

En primera instancia el Tribunal Administrativo de Santander anuló la elección de Beltrán Martínez, al considerar que incurrió en doble militancia al respaldar a candidatos al Concejo de Bucaramanga de distintos partidos, pese a haber sido avalado por Colombia Justa Libres.

La decisión fue apelada y ahora el Consejo de Estado tendrá la última palabra.

La demanda fue interpuesta por el senador Fabián Díaz junto a otros ciudadanos, quienes presentaron pruebas audiovisuales en las que según afirman el mandatario apoyó públicamente a aspirantes del Centro Democrático, Partido Conservador y Partido de la ‘U’.

La decisión puede tomar dos rumbos

Si el Consejo de Estado revoca el fallo de primera instancia Beltrán Martínez continuará en la alcaldía hasta 2027.

Pero si confirma la anulación el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, debe designar un alcalde encargado mientras se presenta una terna y se convocan elecciones atípicas en Bucaramanga.

Este jueves en la agenda del Consejo de Estado también está por definirse el futuro del diputado de Santander Giovanni Leal, luego que conoció el fallo en primera instancia en el que el Tribunal Administrativo de Santander anuló su elección por configurar una causal de inhabilidad según la normativa electoral.