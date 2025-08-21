Consejo de Estado definirá el futuro del diputado Giovanni Leal en la Asamblea de Santander

Bucaramanga

El proceso se remonta a la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, que se conoció en marzo del presente año, donde, en primera instancia, se declaró la nulidad de la elección de Giovanni Leal como diputado.

El litigio se originó tras la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, que en primera instancia declaró la nulidad de la elección de Leal. Según el fallo, la supuesta inhabilidad se derivaba de que su hermana, Luzdana Leal, ejercía el cargo de directora de Empleo del Sena y habría incidido en el proceso electoral.

Al respecto, el abogado Marlon Pérez, apoderado dentro del proceso aclaró los posibles escenarios:

“Después de casi dos años, el Consejo de Estado tomará la decisión en segunda instancia y de manera definitiva. De confirmarse esta decisión, Giovanni Leal saldría de su puesto y en su lugar entraría quien tuvo la mayor votación después de él de su mismo partido, es decir, del Partido Verde, en este caso Darwin Vargas. Caso contrario, si el Consejo de Estado decide revocar la decisión del Tribunal el diputado Giovanni Leal continuaría en su puesto sin ningún problema y aquí terminaría el trámite legal”, señaló.

Lea también: ¿Este jueves el Consejo de Estado decidirá el futuro político del alcalde de Bucaramanga?

La resolución se espera con atención en el escenario político del departamento, ya que definirá no solo el futuro inmediato de Leal, sino también la conformación de la Asamblea y el precedente frente a casos de presunta inhabilidad en elecciones populares.