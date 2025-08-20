Hospital San Juan de Dios de Cali con sobreocupación y posible crisis por alta cartera con las EPS / Foto Hospital San Juan de Dios

El Hospital San Juan de Dios atraviesa una difícil situación debido a la alta demanda de pacientes y la falta de recursos económicos por el incumplimiento en los pagos de las EPS. Así lo confirmó el gerente del centro asistencial, el doctor Carlos Morera, quien alertó sobre la gravedad de la coyuntura.

“Pues muy llenos, tenemos la ocupación por encima del 100%. Nos ha tocado que aperturar unas zonas adicionales para poder dar cubrimiento y atención al volumen tan alto de pacientes que estamos teniendo”, explicó el directivo, al señalar que el hospital actualmente opera al 120% de su capacidad.

El gerente advirtió que lo más delicado es que los pacientes siguen llegando y los recursos se ven disminuidos mes a mes. “Los pacientes siguen llegando mucho más complejos, más complicados y los recursos mucho más bajos de lo que pasa mes a mes. Cada mes vemos el deterioro del ingreso de esos recursos y eso es lo que hace más preocupante la situación porque si esto sigue así, pues nos vamos a quedar sin insumos y medicamentos para poder atender a los pacientes”, recalcó.

Deudas millonarias de las EPS

Morera detalló que el hospital factura cerca de 15 mil millones de pesos mensuales, pero los pagos que recibe son insuficientes para sostener la operación. “Este mes no hemos recibido ni siquiera el 20% de lo que nosotros facturamos y así es imposible mantenerlo. Venimos ya hace varios meses así, principalmente con la EPS de Intervenciones”, precisó.

En agosto, por ejemplo, de los 15 mil millones facturados solo se han recibido 800 millones de pesos. A pesar de este panorama, el hospital ha logrado cumplir con la nómina y honorarios del personal médico. “Con ellos nosotros, hasta ahora hemos logrado pagar, pero con el tema de insumos cada día nos vamos quedando más cortos y va a llegar el momento que va a ser muy difícil continuar con la operación si esto continúa así”, advirtió Morera.

Cierres de servicios agravan la situación

El gerente explicó que la sobreocupación se debe también al cierre de servicios en otras instituciones del Valle del Cauca. “La Clínica Palmira cerró su servicio de urgencias. Muchas clínicas e instituciones han venido minimizando su prestación de servicios por lo mismo, por el tema de la falta de recursos. Se han cerrado unidades de ginecoobstetricia, nosotros estamos llenísimos”, dijo.

Según Morera, una alianza con la Fundación Valle del Lili ha permitido mitigar parcialmente la crisis, aunque la demanda continúa creciendo.

Espera de soluciones

El directivo reconoció el acompañamiento de la Secretaría de Salud del Valle, a cargo de la secretaria María Cristina Lesmes, pero advirtió que no hay una respuesta de fondo desde el Gobierno Nacional. “Ella ha estado muy pendiente en reuniones, hablando, entiendo, con el ministerio, pero no veo por ahora una solución clara porque del gobierno central nadie se manifiesta”, señaló.

El gerente del Hospital San Juan De Dios dijo que las deudas más grandes están con las EPS Emssanar y Cossalud.