“Nos reuniremos de inmediato con las autoridades”: Min Interior tras ataques en Cali y Antioquia

Colombia

En la tarde de este jueves 21 de agosto un helicóptero de la Policía Nacional fue atacado con un dron en el municipio de Amalfi, en Antioquia, y unas horas después se registró un atentado en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali.

Ante lo ocurrido, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que se reunirán de inmediato con las autoridades competentes “para diseñar e implementar estrategias contundentes que desmantelen estas redes criminales”.

#POLÍTICA Tras los ataques a la Fuerza Pública en Cali y el municipio de Amalfi, Antioquia, el ministro del Interior, Armando Benedetti (@AABenedetti), informó que se reunirán de inmediato con las autoridades competentes “para diseñar e implementar estrategias contundentes que… pic.twitter.com/9p4U9EeO50 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 21, 2025

El jefe de la cartera política también manifestó su rechazo a estos ataques y aseguró que “hechos como eso nos dan más fuerza para erradicar de una vez todo lo que tenga que ver con terrorismo".

Agregó Benedetti que “esas fuerzas que están allá en el Guaviare, Nariño, en el norte de Ecuador, la Junta del Narcotráfico serán metidas en la lista contra el terrorismo y van a saber con quién tienen que entenderse”.

Rechazamos el ataque a miembros de la @PoliciaColombia en Antioquia y el vil atentado en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali @FuerzaAereaCol. Ni un paso ante el miedo. Acompañamos a las familias de las víctimas. pic.twitter.com/7prxlMbFnM — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 21, 2025

Sectores políticos rechazan ataques contra la Fuerza Pública

Entre tanto el presidente del Congreso, Lidio Garcia, manifestó su preocupación por lo ocurrido y exigió a las autoridades una acción contundente e inmediata que devuelva la tranquilidad a los ciudadanos.

“No podemos tolerar un retroceso a las épocas de magnicidios, terrorismo urbano y el uso de tecnología al servicio del crimen. Exigimos a las autoridades una acción contundente e inmediata que devuelva la tranquilidad a los ciudadanos”.

#POLÍTICA El presidente del Congreso, Lidio García, rechazo los reciente hechos de violencia que se han registrado en Cali y Amalfi, Antioquia.



“No podemos tolerar un retroceso a las épocas de magnicidios, terrorismo urbano y el uso de tecnología al servicio del crimen. Exigimos… pic.twitter.com/kcXFmJRZ66 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 21, 2025

De igual modo, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, exigió a la justicia celeridad y acciones firmes “para dar con los responsables y ponerlos tras las rejas. La patria clama por justicia y respuestas inmediatas. La violencia no puede seguir escribiendo nuestra historia: creemos en un país en paz y no vamos a rendirnos”.

Por su parte el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, hizo un llamado al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, para que “termine la mala política de la Paz Total, despierte y enfrente a los criminales”.

Sumado a esto el representante a la Cámara por la Alianza Verde, Duvalier Sánchez, cuestionó los hechos registrados en Cali y aseguró que “algo está fallando en las instituciones de seguridad, aquí falta articulación, inteligencia militar e inversiones tecnológicas que permitan prever y contrarrestar el accionar de estos grupos ilegales”.