Comando General de las Fuerzas Militares ordena acuartelamiento de primer grado en todo el país

AME432. ALTO PUNINO (ECUADOR), 02/07/2025.- Un integrante del ejercito ecuatoriano recorre este miércoles, el sector de Alto Punino (Ecuador). Las Fuerzas Armadas de Ecuador aseguraron tener total control sobre el sector de Alto Punino, el enclave de minería ilegal de la Amazonía ecuatoriana donde el pasado 9 de mayo fueron asesinados once militares en una emboscada atribuida a los denominados Comandos de la Frontera, grupo disidente de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). EFE/ Mauricio Torres / Mauricio Torres ( EFE )

Colombia

El general Hugo López, Jefe de Estado Mayor de Operaciones de las Fuerzas Militares, y comandante encargado ante la ausencia del almirante Francisco Cubides, ordenó acuartelamiento de primer grado en todas las unidades militares del país.

Esto implica que todos los pelotones, compañías, brigadas, divisiones y sus equivalentes, deben permanecer en atentos. Los uniformados tienen que permanecer dentro de sus instalaciones y se incrementa la disponibilidad de armas, equipos y vehículos.

Una orden dirigida al Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional por ende Divisiones, Fuerzas Navales y Comandos Aéreos permanecen alerta.

Una orden que se da luego de presentarse los dos ataques terroristas de este 21 de agosto, uno en Amalfi, Antioquia, contra un helicóptero de la Policía Nacional que deja un saldo de seis personas muertas, ocho heridas y un carrobomba en Cali, Valle del Cauca.