Agua en Villa Olímpica, Galapa, continuará bajo monitoreo tras quejas de la comunidad

La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Salud y su Subsecretaría de Salud Pública, ratificó que el agua suministrada actualmente en el barrio Villa Olímpica, en el municipio de Galapa, es apta para el consumo humano y no representa riesgos para la salud.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Territorial de Salud Ambiental (COTSA) se anunció que a lo largo de este mes se seguirán realizando muestreos adicionales de control de la calidad del agua. Estos muestreos se ejecutan bajo criterios técnicos estrictos, con equipos de última tecnología, y se validan con análisis confirmatorios en el Laboratorio Departamental de Salud Pública, lo que garantiza la transparencia y fiabilidad de los resultados.

De manera paralela, se confirmó que en el sistema de vigilancia epidemiológica no se han registrado variaciones en la demanda de servicios médicos ni de urgencias por enfermedades asociadas al consumo de agua, lo que refuerza la tranquilidad de la comunidad.

¿Qué resultados arrojaron los análisis?

El 13 de agosto de 2025, los análisis de control realizados en cinco puntos de Villa Olímpica arrojaron un Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) de 0.00%, clasificado como “SIN RIESGO”, lo que clasifica el agua como apta para el consumo. Esto contrastó con la muestra del 5 de agosto, que registró un IRCA superior al 37% (riesgo alto), lo que activó inmediatamente los protocolos de inspección, vigilancia y control establecidos en la Resolución 2115 de 2007 y en los lineamientos del Instituto Nacional de Salud (INS).

El informe técnico de la Subsecretaría de Salud Pública destacó que, salvo esa muestra puntual del 5 de agosto, todas las realizadas en 2024 y 2025 han mostrado un IRCA de 0.00%, confirmando la potabilidad del agua en el sector.

Cabe señalar que la Secretaría de Salud Departamental de forma periódica realiza medición de la calidad del agua en cada uno de los 22 municipios y sus veredas.

Análisis en la cotsa

En la sesión extraordinaria, liderada por la subsecretaria de Salud Pública departamental, Olinda Oñoro Jiménez, participaron representantes de las Secretarías de Salud y Planeación de Galapa, el Consorcio Interservicios de Galapa (interventor), la empresa prestadora Aguacaribe S.A.S. E.S.P., la Corporación Autónoma Regional (CRA), el Laboratorio de Salud Pública Departamental, así como el equipo de Salud Ambiental del Atlántico y la Secretaría de Agua y Saneamiento Básico departamental.

El consenso fue claro: mantener acciones preventivas y reforzar el seguimiento para asegurar la potabilidad del agua y la tranquilidad de los habitantes de Villa Olímpica.

Olinda Oñoro Jiménez explicó que de acuerdo al informe técnico presentado por el programa de Salud Ambiental de la Subsecretaría de Salud Pública del Atlántico, la trazabilidad de los muestreos confirma el seguimiento continuo que vienen adelantando en el sector

Añadió que, “en este momento, dado los resultados que obtuvimos el día 13 de agosto correspondientes al muestreo de control que se realizó en este sector en cinco puntos del sector, podemos concluir que el agua, que en este momento está siendo suministrada por la empresa Aguacaribe, es apta para el consumo humano, no presenta riesgos de acuerdo al índice de riesgo que fue analizado por el equipo de Salud Ambiental”.

Por su parte, José Acosta, Director Técnico de Aguacaribe, enfatizó que a la empresa en seis años nunca se le había registrado un riesgo para la salud. “Se tomaron unas muestras en un momento totalmente adverso, que eso alteró la muestras, pero tres días después se tomaron unas muestras, donde arroja que era totalmente apta. El mensaje a la comunidad es que todo está bien, el agua es apta para el consumo, que no hay ningún riesgo y trabajaremos con la interventoría, la alcaldía y la Secretaría de Salud para que todo esté bien dentro de la planta”.

Evelyn De la Hoz, secretaria de Salud del municipio de Galapa, reafirmó la tranquilidad que brinda este resultado: “El COTSA nos brinda un parte de tranquilidad por parte de la Gobernación del Atlántico, en que el agua de Villa Olímpica es apta para el consumo humano. Desde la Secretaría de Salud municipal, en coordinación con Secretaría de Salud Departamental, ratificamos el compromiso que tenemos con la comunidad y de los seguimientos que vamos a tener permanentes al operador Aguacaribe. Les vamos a realizar inspección y vigilancia de la mano de la Secretaría de Salud Departamental, para que la comunidad de Villa Olímpica se encuentre tranquila a la hora de consumir este líquido tan preciado.”.

¿Qué acciones se tomarán para la comunidad?

La Gobernación del Atlántico, a través de su Secretaría de Salud, definió las siguientes acciones continuas:

• Muestreos adicionales y continuos: Se realizarán nuevos muestreos de agua durante este mes, con equipos de última tecnología y análisis de confirmación en el Laboratorio Departamental de Salud Pública.

• Educación comunitaria: Se reforzarán campañas de comunicación y prevención sobre el manejo adecuado del agua y la reducción de riesgos sanitarios.

• Entrega de tabletas potabilizadoras: Se continuará con la entrega de tabletas a los hogares que lo requieran, acompañada de pedagogía sobre su uso.

• Vigilancia estricta: El sistema de vigilancia epidemiológica mantendrá un monitoreo constante para descartar cualquier afectación en salud asociada al agua.

La Secretaría de Salud del Atlántico reitera que todas las acciones de monitoreo del agua se realizan bajo estrictos protocolos del Instituto Nacional de Salud (INS), con base en criterios técnicos y científicos, con equipos de medición de última generación y con la verificación independiente del Laboratorio Departamental, trabajando para dar plena confianza a la comunidad de Villa Olímpica y a todos los municipios del Atlántico.

“Reiteramos nuestro compromiso para continuar haciendo un monitoreo estricto a la situación de la calidad del agua en el sector de Villa Olímpica y de esta manera darle tranquilidad