Jornada de integración y siembra de árboles liderada por Aguas de Cartagena

En el marco de la Semana de la Juventud, más de un centenar de jóvenes de comunidades aledañas a la Vía Perimetral participaron en una significativa jornada de integración y siembra de árboles, una iniciativa liderada por la Secretaría de Participación y Desarrollo Social del Distrito de Cartagena, con el apoyo de Aguas de Cartagena, el Establecimiento Público Ambiental (EPA), la Escuela Taller de Gobierno y Pacaribe.

Durante el evento, se entregaron y sembraron más de 80 plántulas de especies ornamentales, frutales y maderables, como símbolo del compromiso de las nuevas generaciones con la protección del medio ambiente. Cada joven adoptó una plántula con la promesa de cuidarla y acompañar su crecimiento, fomentando así el sentido de pertenencia y el respeto por la naturaleza.

La jornada incluyó actividades lúdico-recreativas y dinámicas educativas a cargo del equipo de Gestión Social de Aguas de Cartagena, que promovieron la reflexión sobre la importancia del cuidado del entorno y la adopción de prácticas sostenibles en la vida diaria.

“Estas actividades no solo fortalecen el vínculo entre los jóvenes y su comunidad, sino que también los convierte en protagonistas activos del cambio ambiental que Cartagena necesita”, señaló John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.

Con este tipo de acciones, las entidades participantes reafirman su compromiso con el desarrollo social y ambiental de la ciudad, contribuyendo así a la Transformación Ecológica de Cartagena y la formación de jóvenes como agentes de cambio hacia un futuro más sostenible.