¿Bajaron las tarifas de energía para usuarios de Aire?: expertos responden

En medio de un aparente alivio para los bolsillos de los usuarios de energía en el Caribe, la tarifa del kilovatio hora cobrada por la empresa AIR-E registró una reducción de $52.10 entre los meses de julio y agosto. Sin embargo, esta disminución no se debe a políticas del Gobierno ni a decisiones de la empresa, sino a una caída en los costos por restricciones del Sistema Interconectado Nacional.

Estas restricciones, que impactan directamente el costo final del servicio de energía, son supervisadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) con el fin de garantizar una operación eficiente y segura. Sin embargo, su costo termina siendo asumido por los usuarios, particularmente en el Caribe, una de las regiones más afectadas por el rezago en infraestructura eléctrica.

Un alivio desigual

De acuerdo con los datos de los recibos de energía y cálculos realizados por analistas, la reducción de $66.80 en el componente de restricciones en AIR-E contrasta fuertemente con lo que pagan los usuarios de otras empresas como ENEL. Mientras que en julio los usuarios de AIR-E llegaron a pagar hasta $100.10 por este concepto, los clientes de ENEL solo pagaron $16.80, evidenciando una marcada inequidad entre regiones.

“Una diferencia muy significativa. Igual de significativa es la disminución que se da, de julio-agosto en la empresa AIRE de $66.80, al pasar de $100.10 a $33.30. Costo exagerado el del mes de julio, comparado con lo que les facturaron a los usuarios de ENEL y lo más seguro a EPM”, dijo el economista Jorge Vergara Carbó.

CUADRO No 1. TARIFA AIR-E VS ENEL – JULIO-AGOSTO 2025

Valores en pesos por kilovatio hora

CONCEPTO AIRE AGOS AIRE JULIO ENEL JULIO AGOS/JULI+ AIRE/ENEL G 419.5 415.4 283.2 4.1 136.3 T 53.8 54.7 53.8 (0.9) 0.0 R 33.3 100.1 16.8 (66.8) 16.5 D 126.7 115.0 296.3 11.7 (169.6) P 100.3 99.3 57.5 1.0 42.8 C 138.9 140.3 77.8 (1.4) 61.1 CU 872.7 924.8 785.5 (52.1) 87.2 CU+COP 885.7 938.2 ----- (52.5) 87.2

Fuente: Recibos AIR-E y ENEL. Cálculos Jorge Vergara Carbó + AIRE agosto vs julio.

Tres razones detrás de la baja

El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, explicó que la baja en las tarifas tiene su origen en factores estructurales más que en decisiones recientes del Ejecutivo o de AIR-E.

“Primero, en el caso de AIR-E, ya lo que fue la opción tarifaria la terminamos de pagar”, dijo Acosta.

“Resulta que ellos nos cobraban a nosotros las pérdidas no técnicas, pero eso tenía una contraprestación, y eran las inversiones que ellos deberían hacer. En vista de que no las hicieron, entonces por parte de la CREG no le autorizan que sigan cobrando ese concepto, y de allí que desde el mes de abril se nos ha dejado de cobrar por ese concepto”, añadió.

Sobre el comportamiento del mercado, el exministro también mencionó:

“El precio en bolsa de la energía ha caído debido, como bien sabemos, a la alta pulverosidad y el mejoramiento de los embalses de las centrales hidroeléctricas”.

Estas tres condiciones, según Acosta, han contribuido a un alivio parcial que favorece a los usuarios, especialmente en el Caribe, aunque persisten desigualdades.

La rebaja en tarifa no responde a políticas del Gobierno

La Liga de Usuarios del Atlántico también se pronunció, aclarando que la reducción de tarifas no se debe a una gestión eficiente de AIR-E ni a políticas del Gobierno, sino a ajustes derivados de acciones legales y regulatorias.

“Esta reducción en la tarifa de energía no obedece a una decisión de la empresa AIR-E ni a una política del Gobierno, sino a un ajuste derivado de la disminución en el cobro por restricciones. Estas restricciones corresponden a los costos generados por el retraso en proyectos de generación, transmisión y distribución, que actualmente se trasladan a los usuarios. Anteriormente, estos costos eran asumidos por las empresas responsables de los retrasos. Por ello, la Liga Nacional de Usuarios, al igual que el exministro Amylkar Acosta, ha exigido que estas cargas regresen a las empresas y dejen de ser pagadas por los ciudadanos”, dijo Alarcón, vocero de la organización.

La Liga también recordó que esta rebaja se da tras una tutela interpuesta por personeros de varios departamentos del Caribe, que exigía el retiro del cobro de pérdidas no técnicas en las tarifas, además de otros elementos vencidos del régimen tarifario especial.