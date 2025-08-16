¿Agua en Villa Olímpica, Galapa, es apta para el consumo humano? Esto revela un nuevo informe

Este viernes 15 de agosto se conoció un nuevo informe de la Secretaría de Salud del Atlántico que revela si el agua potable en el barrio Villa Olímpica, en el municipio de Galapa, es apta para el consumo humano.

Todo esto a raíz de la delicada situación de salubridad que está atravesando ese sector de la población por las constantes interrupciones del servicio y las denuncias que han hecho sus habitantes por la calidad del preciado líquido en sus casas y el que había llegado en carrotanques ante la emergencia.

Desde la Alcaldía de Galapa indicaron que, de acuerdo con la Circular Externa N.º 20250930025835 emitida por la Subsecretaría de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Atlántico, el agua suministrada en el barrio Villa Olímpica es apta para consumo humano.

Ha dicho la administración municipal que “el resultado se sustenta en muestreos realizados el 13 de agosto de 2025 en cinco puntos de la red de distribución”.

Durante la jornada, el equipo técnico de la autoridad sanitaria tomó a cinco muestras siguiendo el procedimiento establecido por el Instituto Nacional de Salud y en puntos concertados con el prestador del servicio, AGUACARIBE S.A. E.S.P.

“Los sitios evaluados fueron: Carrera 62 con Calle 9; Calle 8 con Carrera 62; Carrera 62 con Calle 7A; Carrera 62 con Calle 6A; y Calle 5A con Carrera 62. En todos se reportó IRCA 0,00% “sin riesgo”, lo que confirma la potabilidad del agua para los residentes del sector”, dice el comunicado.

La Subsecretaría de Salud Pública concluyó que, con base en estos resultados, el agua es apta para consumo humano.

Anterior informe

Como lo había informado Caracol Radio, la Secretaría de Salud del Atlántico había declarado no apta para consumo humano el agua que recibe la comunidad de Villa Olímpica, tras detectar niveles de riesgo “alto” en las muestras tomadas el pasado 5 de agosto.

El estudio arrojó valores de turbiedad superiores a lo permitido y concentraciones de cloro residual libre por debajo del mínimo exigido, según la Resolución 2115 de 2007.

Y es que en una inspección previa, realizada el 17 de mayo a la planta de tratamiento operada por Aguacaribe Colombia S.A. E.S.P., se evidenciaron múltiples incumplimientos: ausencia de ensayos completos de autocontrol, falta de certificados de calibración de equipos, tanques de almacenamiento sin lavar en más de cinco años, floculadores y sedimentadores con ocho meses sin limpieza, y dos filtros fuera de servicio.