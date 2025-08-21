Presidente Petro aseguró que una invasión en Venezuela podría acelerar quiebra de Ecopetrol

El presidente Gustavo Petro advirtió que una posible invasión militar a Venezuela podría generar varias afectaciones sociales en Colombia, entre ellas, mayor migración ilegal y la inminente caída del precio del barril de petróleo a 50 dólares, lo que supondría acelerar la quiebra de Ecopetrol, la petrolera estatal de Colombia.

El jefe de estado señaló: “Si invaden a Venezuela, los números de migrantes hacia Colombia se triplican. Y si invaden a Venezuela, el precio del petróleo baja de 50 dólares y Ecopetrol quiebra; está demostrado técnicamente”, afirmó.

Petro enfatizó en la necesidad de hacer el cambio de manera más ágil a nuevas energías.

“Que seamos capaces rápidamente de reemplazar el petróleo por energías limpias, si no vamos a ver la quiebra de Ecopetrol, que se acelera si hay invasión”. resaltó Petro.