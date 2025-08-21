Presidente Petro aseguró que una invasión en Venezuela podría acelerar quiebra de Ecopetrol
Aseguró que si el precio del petróleo baja por debajo de 50 dólares, se podría dar la quiebra de Ecopetrol.
El presidente Gustavo Petro advirtió que una posible invasión militar a Venezuela podría generar varias afectaciones sociales en Colombia, entre ellas, mayor migración ilegal y la inminente caída del precio del barril de petróleo a 50 dólares, lo que supondría acelerar la quiebra de Ecopetrol, la petrolera estatal de Colombia.
El jefe de estado señaló: “Si invaden a Venezuela, los números de migrantes hacia Colombia se triplican. Y si invaden a Venezuela, el precio del petróleo baja de 50 dólares y Ecopetrol quiebra; está demostrado técnicamente”, afirmó.
Petro enfatizó en la necesidad de hacer el cambio de manera más ágil a nuevas energías.
“Que seamos capaces rápidamente de reemplazar el petróleo por energías limpias, si no vamos a ver la quiebra de Ecopetrol, que se acelera si hay invasión”. resaltó Petro.