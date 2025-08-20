Tras intervención a la ESE UNA, Gobernador del Atlántico dice que será garante del servicio de salud

Fachada de una de las sedes de la ESE Universitaria. / Cortesía Gobernación

Frente a la intervención a la Unidad Nacional de Atención (UNA), el gobernador del Atlántico aseguró que la prioridad del Gobierno Departamental es garantizar que la comunidad no vea afectada la prestación de los servicios de salud.

El Gobernador mostró su respaldo a los médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud, quienes han mantenido la atención priorizando el bienestar de la población. Asimismo, ratificó el respeto a la decisión del Gobierno Nacional y destacó la importancia de trabajar de manera articulada para construir soluciones de fondo que brinden estabilidad al sistema.

“La crisis de la UNA es el reflejo de problemas estructurales que se suman a la difícil situación del sistema de salud en Colombia. Este es el momento de unir esfuerzos, superar la coyuntura y avanzar hacia un modelo hospitalario más eficiente, autónomo, sostenible y cercano a la gente”, puntualizó.

El mandatario anunció que en los próximos días se reunirá con el interventor designado para definir una hoja de ruta que garantice la continuidad en la atención y la estabilidad del sistema de salud del Atlántico.

Sindicato advirtió sobre fallas previas en la ESE

Por su parte, Napoleón Mugno, presidente de Anthoc Barranquilla, dijo que los trabajadores ahora están preocupados por lo que pasará con las deudas de sus salarios.

“Nosotros, como organización sindical, lo habíamos advertido. Hace más de año y medio publicamos un documento donde anunciábamos unas alertas tempranas y advertíamos, de manera preventiva, sobre algunas falencias que estaba presentando la ESE en su funcionalidad. Y, pues bueno, esto es también el resultado de algunas adversidades y de las falencias que han presentado algunos administradores de la ESE”, dijo Mugno.

Diputada Pulgar: “Un fracaso anunciado y un desfalco”

Mientras tanto, la diputada Isabella Pulgar solicitó a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Supersalud que pasen de los diagnósticos a las sanciones por la crisis de la salud en el Atlántico.

Pulgar calificó la situación como “un fracaso anunciado y un desfalco a la salud del Atlántico”.

Recordó que la última auditoría de la Supersalud reveló un hueco financiero superior a los $140 mil millones y cerca de 50 hallazgos administrativos y financieros, lo que —según ella— confirma el colapso del modelo de salud impuesto hace cuatro años.

La diputada también cuestionó los contratos multimillonarios hasta el año 2037, que superarían el billón de pesos en servicios como UCI, laboratorios, farmacias y alimentación, mientras —denunció— “los hospitales no tienen ni lo básico para atender a la gente”.

Pulgar lanzó críticas directas al actual gobernador Eduardo Verano:

“Ha sido pasivo, nunca asume culpa ni responsabilidad, más bien le cubre la espalda a la exgobernadora. Finjamos sorpresa”.

Finalmente, exigió a las entidades de control que pasen de los diagnósticos a las sanciones.

Varela: “La intervención puede salir muy mal”

Por otro lado, el diputado Alfredo Varela advirtió sobre los riesgos de la intervención de la Supersalud a la ESE Universitaria del Atlántico.

Varela sostuvo que la medida “puede salir muy mal” si no se replantea de fondo el modelo de salud que se implementó en el departamento hace menos de dos años.

Según el dirigente, la centralización de los servicios hospitalarios en Barranquilla, mediante la ESE UNA, dejó sin capacidad real de atención a hospitales de municipios como Sabanalarga, Soledad y otras zonas del centro y sur del Atlántico. Esto obligó a trasladar pacientes hasta la capital, lo que no solo afectó la oportunidad en la atención, sino que también terminó concentrando los recursos en unos pocos contratos.

“Hoy aparece interviniendo la Supersalud al sistema del Atlántico porque, claro está, como no hay recursos, la prestación del servicio se ve ahora aún más amenazada. Es decir, no hay plata para prestarle servicios de salud a las familias del departamento del Atlántico. La interviene el Gobierno Nacional, pero sabemos que la situación económica del Gobierno no es la mejor y difícilmente va a tener esa capacidad económica para inyectar recursos al sistema y ver si logramos ponerlo a funcionar. Lo que debemos hacer en el departamento del Atlántico es poner a los hospitales a prestar servicios en todos los niveles de salud y terminar con esos contratos malintencionados que se hicieron”, precisó.

Varela planteó que la salida debe ser fortalecer la red pública hospitalaria del departamento, dotando a cada institución de capacidad real para atender a la población de su zona.