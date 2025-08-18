¿Cómo influye el café matutino es su estado de ánimo?: Esto dice la ciencia

Imagen de referencia sobre taza de café, referente al rol protector de la cafeína contra el Alzheimer. / Getty Images / Stefania Pelfini, La Waziya Phot

Un estudio internacional, realizado por la Universidad de Bielefeld, reveló que el consumo de café por la mañana influye en el estado de ánimo de las personas.

Los investigadores afirmaron que las personas que toman café dentro de las primeras dos horas y media tras despertarse experimentan mayores niveles de felicidad y entusiasmo a comparación de los días en que no han consumido cafeína.

¿Qué es la cafeína?

La cafeína es una sustancia amarga que se encuentra naturalmente en más de 60 plantas, como por ejemplo:

Granos de café

Hojas de té

Nueces de cola.

Vainas de cacao.

Efectos de la cafeína en el cuerpo

Esta sustancia estimula el sistema nervioso central, lo que hace que se sienta más despierto y con más energía.

y con más energía. Funciona como diurético, lo que le ayudará al cuerpo a deshacerse de agua y sal extra al orinar más.

Aumenta la liberación de ácido en el estómago, lo que puede conducirlo a tener malestar estomacal o acidez.

o acidez. Aumenta la presión arterial.

Tras consumir cafeína, su nivel máximo en la sangre se alcanza cerca de una hora después, y sus efectos pueden mantenerse en el cuerpo de cuatro a seis horas.

Aspectos positivos de consumir cafeína en la mañana:

Según este estudio, las personas que consumen esta sustancia en la mañana aumentan sus niveles de motivación y felicidad.

Asimismo, demostró que ayuda a mejorar las emociones negativas, como la tristeza o enojo.

Precauciones y equilibrio:

• Consumo moderado y en horarios adecuados: Es importante que tenga en cuenta que tomar café muy tarde puede afectar el sueño. Además, el exceso de cafeína puede traer efectos negativos como nerviosismo o insomnio en personas más sensibles

• Cada cuerpo reacciona distinto: Algunas personas pueden notar efectos adversos, incluso con dosis leves. Es clave prestar atención a cómo te sientes y ajustar el consumo según tu tolerancia.

Personas que no deberían consumir cafeína

Debe consultar con su proveedor de atención médica si debe limitar o evitar la cafeína si:

Mujeres en estado de embarazo.

Mujeres que estén amamantando.

Personas con problemas del sueño, incluyendo aquellas que sufren de insomnio.

Quienes sufran de migraña o dolores de cabeza crónicos.

Personas que sufran de ansiedad

Aquellas que sufran de arritmia

Personas con problemas de presión.

Debe evitar la cafeína si consume ciertos medicamentos o suplementos

Los niños o adolescentes, esto debido a que pueden ser más sensibles a los efectos que tiene la cafeína.

