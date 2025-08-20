Con fórmula médica falsa, usuaria de Cajacopi buscaba reclamar medicamentos en Soledad, Atlántico

La EPS Cajacopi denunció ante la Fiscalía General de la Nación un intento de fraude con medicamentos en el municipio de Soledad, Atlántico, tras detectar una fórmula médica adulterada con la que se intentaba reclamar medicamentos de alto costo. El hecho encendió las alarmas de la entidad, que no descarta que se trate de una práctica sistemática en otras zonas del país.

Según informó la entidad, una mujer habría presentado una fórmula médica falsa que simulaba una consulta ocurrida el 7 de junio de 2025 en una IPS.

“Se presentó una fórmula médica adulterada que pretendía simular una atención realizada a una institución prestadora de servicios de salud. Con este documento se buscaba reclamar medicamentos de alto costo que nunca habían sido prescritos por un profesional de la salud”, explicó el gerente general de Cajacopi, Roberto Solano Navarra.

La fórmula fraudulenta incluía esporas de bacillus (270 viales) y etanercept 50 mg (4 jeringas precargadas), ambos medicamentos de alto valor económico. El intento de estafa fue descubierto gracias al cruce de información entre el operador farmacéutico Logifarma y el equipo técnico de Cajacopi, que corroboró con la IPS implicada que la consulta nunca tuvo lugar.

Ante la gravedad de los hechos, la EPS interpuso una denuncia por falsedad en documento privado, estafa agravada y concierto para delinquir.

“Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación un caso de presunta falsificación de fórmulas médicas y estafa en la dispensación de medicamentos. Este tipo de prácticas son inaceptables, afectan la sostenibilidad del sistema, ponen en riesgo la seguridad de los pacientes y representan un atentado directo contra el patrimonio de todos los colombianos”, señaló Solano.

Refuerzan controles para la entrega de medicamentos

La EPS no solo acudió a las autoridades, sino que también anunció medidas internas para evitar futuros fraudes. A partir de ahora, será obligatorio presentar el documento de identidad original para reclamar medicamentos.

“Además de acudir a las autoridades competentes, estamos reforzando los controles en la entrega de medicamentos, exigiendo la presentación del documento de identidad original para poder prevenir de esta forma cualquier tipo de suplantación y el fraude”, indicó el gerente.

Cajacopi advirtió que este caso podría no ser un hecho aislado, ya que se investigan situaciones similares en otros territorios donde opera la EPS.

“Seguiremos trabajando de manera articulada con las autoridades y con nuestra red de prestadores para garantizar un servicio seguro, confiable y transparente para todos los usuarios”, concluyó Solano Navarra.