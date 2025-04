El servicio militar de tres años que impone el ELN a los jóvenes en el Chocó

Chocó

La crisis que vive el departamento del Chocó impacta duramente a niños y adolescentes. Los menores en las zonas rurales no disfrutan de cosas tan sencillas como jugar, estudiar, explorar, subirse a un árbol o nadar en el río, porque grupos armados ilegales, como el ELN y el Clan del Golfo, les han arrebatado eso y mucho más.

“Nuestros niños no se están educando bien porque ustedes saben que hoy en día el internet es uno de los medios de nuestros hijos para que nuestros hijos se capaciten más. Que ellos de internet muy poco, porque acá no tenemos internet, no tenemos energía. O sea, la vida acá es drástica”. Habitante sur del Chocó.

“Todo se paraliza, todo se paraliza porque en medio de un conflicto no hay tranquilidad, no hay paz, no hay nada. Lo que hay es zozobra”. Habitante sur del Chocó

“Siempre se ha tratado de vivir como al aire libre, entonces es muy difícil uno acostumbrarse a tener a los niños las 24 horas en la casa. Normalmente, anteriormente, los niños iban a las canchas a jugar y todo eso. Y ahora, por el temor, todo eso ha quedado restringido por el temor”. Habitante sur del Chocó.

El dominio ilegal de estos grupos, principalmente del ELN, que por años ha estado en el Chocó, ha llegado a tal grado, que en este recorrido que hizo Caracol Radio evidenció algo que parecería mentira: Obligan a los jóvenes a prestar lo que han llamado, un servicio militar obligatorio de tres años. Al cumplirse ese tiempo, la mayoría sigue como combatiente, muy pocos regresan a sus comunidades y, si lo hacen, quedan convertidos en informantes, su vida nunca vuelve a ser la misma. Así nos lo confirmó la Gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba.

“Más o menos desde los 14 años están generando un reclutamiento, básicamente prestar un servicio militar. Y es que hay una tergiversación incluso del ponderado de la justicia aquí. ¿Quién hace retenes en el río? ¿Quién está haciendo actividades como dirimir conflictos en la comunidad? ¿Quién puede decirle a un chico que su obligación a prestar servicio va a hacer actividades en un territorio puntual o en favor de ellos o llevar información o hacer de campaneros? Lo que tenemos es absolutamente una pauperización de la vida en comunidad, lo representa con la presencia de un actor armado que se toma las potestades incluso de la justicia y de la ley”.

Muchas escuelas permanecen gran parte del año vacías, otras con 1 estudiante. En algunas comunidades el profesor solo llega dos días a dar clase o un solo docente les enseña a todos los cursos, en turnos por horas, porque no hay garantías para estar en el territorio.

“Ya no se encuentran niños en los colegios, la disminución o deserción escolar. Impacta muy duro porque es que una persona, un pueblo sin educación, es un pueblo que está perdido”. Habitante del Chocó.

“Cuando nos confinan que dejamos de recibir las capacitaciones en los estudios, los estudiantes, pues nos estamos atrasando más y ya estamos en pleno siglo XXI, donde queremos salir de la incertidumbre que siempre hemos vivido. Estar más cerca de la tecnología y con todo esto lo único que hacemos es retrasarnos. Nos retrasan y vamos quedando sumergidos en la ignorancia”. Habitante del Chocó.

“Aquí tenemos una escuela que tiene de cero a quinto y tiene dos profesores. Los alumnos reciben dos horas de clase, por ejemplo, un curso dos horas. Un niño en formación en dos horas no puede aprender nada”. Habitante del Chocó.

En busca de esa protección para los menores, entre toda la comunidad están pendientes de que no pisen en zonas que pueden ser un riesgo y cuando escuchan un ruido o hay combates pasan incluso semanas encerrados en sus casas.

“En nuestra comunidad, estamos con los niños aquí, nos da duro porque ustedes saben que sostener un niño dentro de una casa es difícil, pero ellos van aprendiendo debido a que ellos ya están alertas. Si ellos escuchan cualquier cosa que cayó por allá, si no sea un boom, ellos ya saben que tienen que venir a nuestras casas”. Habitante del Chocó.

“Nosotros estamos pendientes de ellos. Mijo, la tarea es, mijo, no vaya al río, no se meta para allá, porque ya usted sabe lo que pasa. Del pavimento no se baje, o sea, nosotros protegemos a nuestros hijos de esa manera. Los vecinos, ¡ay, mire, vecina, allá va su hijo, o sea! Entre ambos nos ayudamos a cuidar a los niños, a tratar de que no salgan de la zona del pavimento”. Habitante del Chocó.

“Nos da miedo pues que vayan a la cancha porque como ya ese sitio allá está sin pavimentar entonces, no, se trata de que ellos no estén yendo allá solo que estén en esta zona en la zona del parque, más que todo en la zona pavimentada”. Habitante del Chocó.

Muchas familias, para evitar que caigan en un campo minado, o los recluten los grupos armados, han optado por una decisión dolorosa, pero necesaria, los han sacado del territorio para que puedan tener una opción de vida diferente. En algunas comunidades ya no hay menores de edad.

“Nos ha tocado sacar a todos los niños del territorio por protección a los diferentes municipios, Novita, Condoto, Istmina, Quibdó”. Habitante del Chocó.

“Que muchos niños que estudiaban hoy no están estudiando porque están en otros municipios, en otras comunidades, cuando realmente les tocó abandonar sus comunidades”. Habitante del Chocó.

“Algunos padres han optado de sacar sus hijos, sacar sus hijos de allá porque no cuentan con esa certeza, esa educación de primera base”. Habitante del Chocó.

Aquí los menores no se les permite soñar, porque las balas les impiden cualquier anhelo de una vida diferente. Por eso los habitantes del sur de departamento del Chocó esperan que el Gobierno los ayude a proteger el presente y futuro de Colombia.