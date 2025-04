“El miedo se apoderó de nuestra vida, sueño con minas todo el tiempo” Víctima sobreviviente

Chocó

Una cosa es escuchar que alguien pisó una mina antipersonal, o llevar las estadísticas, y otra muy diferente es escuchar el relato de una víctima sobreviviente. En medio de este recorrido de Caracol Radio por el río San Juan, en el sur del Chocó, pudimos conversar con personas que buscando el sustento para sus familias pisaron un artefacto explosivo.

Uno es un hombre casado, con dos hijas. Remó en una panga, o lancha en madera, hasta su finca para sacar la cosecha de chontaduro.

Sur del departamento del Chocó. Foto Cristina Navarro/ Caracol Radio Ampliar

“Yo estaba aquí en el pueblo y en las horas de la mañana salí hacia el campo y salí a recoger el fruto. Eran como las 10 de la mañana, más o menos. Estaba recorriendo la finca y ya venía saliendo y cuando sentí el impacto. Y me miré la pierna, la pierna desbaratada, esta pierna también partida los huesos, la mano”.

Pero cuando estaba de regreso, nada volvió a ser como antes, pisó una mina antipersonal.

“Yo pensé, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dije, no, como no podía caminar, dije, me arrastro hasta donde tenía la canoa. Me subí a la canoa y me eché quebrada abajo, hasta que salí acá arriba, donde conseguí gente que me auxiliara”.

Su vida, dice, es como una pesadilla, sueña todos los días con minas. Sin apoyo psicosocial tiene miedo de salir de su casa. Ahora su esposa es la que intenta sacar la familia adelante.

Sur del departamento del Chocó. Foto Cristina Navarro / Caracol Radio Ampliar

“Mejorando gracias a Dios, pero me duele mucho porque ya no puedo trabajar, ya no puedo hacer nada porque tengo dos niñas pequeñas y ya como estoy con el problema no puedo trabajar, nada de eso, no puedo entrar al campo porque me da mucho miedo, mucho temor porque vivo soñando con minas, todo eso, me ha afectado psicológicamente como mentalmente”.

Otra víctima, que perdió su pierna por una mina antipersonal, tardó en recibir ayuda para una prótesis.

“Porque en el departamento del Chocó el tema de rehabilitación es un tema muy difícil porque ni siquiera existe un banco de ayudas técnicas. Aquí a las víctimas de minas nos toca mendigar a organizaciones de cooperación para poder acceder a las prótesis, porque ni siquiera la IPS, que son los responsables de darle la prótesis a los sobrevivientes, no nos dan las prótesis. Entonces es muy complejo. Hoy en el departamento del Chocó tenemos sobrevivientes que tienen que hacer sus prótesis de palos de escoba, de tubos de PVC, porque el Estado no cumple con esa responsabilidad. Las víctimas de minas en el departamento de Chocó, si hacemos realmente unas estadísticas reales, ni el 2 % ha podido acceder a la ruta de atención integral a la víctima”.

Sur del departamento del Chocó. Foto Cristina Navarro/ Caracol Radio Ampliar

Estos testimonios evidencian lo que es vivir en un territorio que, según las autoridades, está minado en un 80%. Le exigen al gobierno que adelante un desminado humanitario para que su gente pueda volver a ese campo que les daba de comer.