Así se sobrevive en el Chocó en medio de una crisis humanitaria

Sur del Chocó

Chocó es la región con la mayor biodiversidad en el mundo, pero sus habitantes viven constantemente en crisis humanitaria, ocasionada por la disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo, grupos ilegales conscientes de su importancia geográfica, ya que conecta con otras zonas del país y tiene una salida directa a Panamá.

En los últimos dos años la población civil ha tenido que resistir a 14 paros armados impuestos por el ELN. Caracol Radio recorrió el sur del departamento del Chocó, desde el municipio de Nóvita, hasta Sipí donde habitan unas 15.000 personas, para hablar con la población civil. Sus voces muestran el impacto del conflicto en todos sus ámbitos, sus relatos dan a conocer lo que en realidad es una crisis humanitaria.

“Una cosa muy dura, uno tiene que salir así, corriendo, dejando todas sus cosas perdidas, animales y todo, pensando uno que apenas uno es la muerte”

“Es durísimo, aquí en la comunidad estamos abandonados, no tenemos que comer, no hay nada, mejor dicho, nada. Como pasa uno el día, pasa la noche”.

“Estamos prácticamente confinados porque mire, estos son los momentos es la época de que uno cosecha su arroz, su maíz, su pancoger y uno no puede ir al monte, por problemas que no se sabe alguno caiga en alguna mina. Uno duerme, pero no muy tranquilo, la verdad”.

Sur del departamento del Chocó, foto Cristina Navarro/ Caracol Radio Ampliar

“Uno no duerme tranquilo porque uno está así, uno está en cualquier momento de repente, uno imagina a medianoche o así sea de tarde, uno con sus niños y todo eso, uno el miedo de irse a otro lado sin saber. Y ahora, difícil. Uno acá vive como de valiente, por la vaina que está pasando mucho, pues son grupos armados”.

“Porque sigue el conflicto, vivimos bajo la zozobra, bajo el temor. ¿En qué momento vuelve y los actores armados vuelven a agudizar la situación?

En esta zona del país el miedo acompaña a la gente, en muchas poblaciones la ley del silencio es una forma de proteger su vida. Pero pudimos acercarnos a través de sus líderes sociales, recorrer por tierra, pero principalmente en una lancha por el Río San Juan, más de 15 comunidades, su voz es el mejor reflejo de su resistencia. Ellos dicen que en Chocó no se vive, se sobrevive.

“Acá sobrevivimos de vez en cuando con las ayudas que nos mandan a veces, porque no es todas las veces. Que no se olviden que nosotros también hacemos parte del mundo de Colombia y que hemos sido totalmente olvidados”.

“Nosotros también necesitamos ser escuchados, nosotros también necesitamos por nuestros niños, por nuestros adultos, salir de este miedo. porque la verdad es que vivimos con miedo ya de pasar, digamos, hasta de una comunidad a otra porque uno no sabe con qué se va a encontrar”.

“En este momento estamos en una prisión. O sea, aun cuando estamos en libertad, pero estamos en una prisión”.

Sur del departamento del Chocó, foto Cristina Navarro/ Caracol Radio Ampliar

La población civil se siente secuestrada y prisionera. No pueden salir de sus comunidades por la amenaza de las minas antipersonales y porque el fuego cruzado entre los grupos armados se puede presentar en cualquier momento. La gente no puede pescar, hay una restricción porque antes de las 6 de la mañana y después de las 6 de la tarde ninguna embarcación puede estar en el río San Juan, no se puede cazar, ni mucho menos ir al campo a cosechar, lo que era la mejor forma de tener su alimento, aguantan hambre a veces por varios días, en otras ocasiones de las cabeceras municipales como Istmina o Sipí, llegan algunas cajas de mercado, que son un alivio por unos días, pero como algunas comunidades llevan 1 año sin energía, no pueden conservar alimentos, sino que los tienen que gastar muy rápido.

“Debido a que no tenemos energía, ya vamos para un año sin contar con el suministro de energía. Las empresas energéticas han querido tener voluntad para ello, pero debido al tema de las minas antipersonas, donde están los daños, no se puede acceder a ese servicio”.

“Eso ha destruido mucho el tejido social de nuestro territorio y la pérdida de la cultura, porque todo eso nos ha agotado al ver que cuando son las 6 de la tarde ya todo el mundo está quieto en casa, no puede salir, no puede ir, no puede venir”.

“Entonces eso nos deja un poco como, digamos, como la pérdida de nuestra cultura social en nuestro territorio. El tema de esta crisis humanitaria nos destruye en todo, en todo, en la salud, en la educación, en la parte de desarrollo social, en la economía, es un desastre total”.

Su gente le pide al Estado colombiano que no los ignore. Claman por una ayuda que les permita vivir con normalidad. A lo largo de los próximos días, les seguiremos cómo se sobrevive en el Chocó.