Enamorado habla de los penales ante Bucaramanga: “No sé lo que piensen otras personas”

El jugador de Junior de Barranquilla habló de lo que sucedió en el partido ante Bucaramanga y los lanzamientos desde el punto de pena máxima

José Enamorado volvió a ser importante en el Junior de Barranquilla. Le dio el mérito a, sí, su fútbol, pero también al técnico con el que más ha jugado y el que más ha sido importante en su carrera deportiva: Alfredo Arias. Con el uruguayo en el equipo, los ‘tiburones’ son los líderes de la Liga BetPlay.

Enamorado habló con el Vbar de Caracol Radio sobre esta nueva era en su escuadra, lo que se vivió con César Farías, lo que ha cambiado con la llegada del nuevo entrenador, su nueva faceta, sus compañeros y, por supuesto, lo que sucedió en el encuentro ante el Bucaramanga.

El equipo barranquillero venció al de Leonel Álvarez con dos penas máximas decretadas a los minutos 86 y 101 de juego, lo que generó polémica y críticas del técnico y jugadores del equipo rival. Sin embargo, para el extremo del Junior, los dos fueron justos y bien pitados por el árbitro del compromiso. Esto dijo el jugador.

Su relación con Alfredo Arias: “El profe fue el que me dio la posibilidad de debutar en primera en el Deportivo Cali, Santa Fe y ahora en Junior. Sí, con el profe he tenido esa confianza y ese respaldo que uno como jugador siempre espera”.

El ADN de Junior: “Está más que claro que es la idea de juego,él siempre proponer ir a cualquier cancha a proponer nuestro juego a tener la pelota a atacar por banda por el mediocentro y creo que es un equipo que partido tras partido ha venido mostrando un carácter e idea de juego clara”.

Penales ante Bucaramanga: “El jugador alcanza a pegarme como se ve en la imagen. No se ve clara pero sí, el jugador va de lleno a rechazar un balón y yo aparezco por la espalda y el se da cuenta cuando frena la pierna como diciendo que no me tocó, esa fue la primera reacción que el tuvo, pero independientemente de que nos hayan pitado tres penaltis, a unas personas no les parecerá y a otras sí, pero fueron penaltis claros”.

Claridad sobre las penas máximas: “Él está de espalda y no se da cuenta que reacciono mucho antes y me le meto por delante.El tira el pie para atrás, pero ya era tarde. Yo creo que la imagen está más que clara aunque muchas personas digan que no, el VAR lo revisó y se ve que es un penalti claro. Si uno ve que le pisan el tobillo sin pisar la pelota está más que claro que es penalti”.

¿Por qué Junior es líder? “Eso es gracias a todo el equipo, al cuerpo técnico que también hace las cosas bien, el equipo ha dado buenos resultados hemos ido partido tras partido con humildad y a eso le apostamos. Un equipo como Junior siempre tiene que apostarle a la parte alta de la tabla y eso es gracias al esfuerzo conjunto”.

Relación con la hinchada: “Acá la hinchada exige y creo que eso es bueno para nosotros que nos exijan mucho y que no nos quedemos con lo mismo de siempre sino de darle muchas alegrías a esta gran afición y la idea es seguir jugando de esta manera y seguir ganando puntos para estar todos contentos”.

Su sueño: “El gran deseo siempre es ir a exterior tener oportunidades por fuera, mi presente está en Junior en aportarle al equipo y ya el otro año con la ayuda de Dios veremos que pasa”.