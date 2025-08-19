¿Bucaramanga perdió con Junior por culpa del arbitraje? Certera declaración de Fabián Sambueza

Uno de los partidos más llamativos de la séptima jornada del fútbol colombiano lo protagonizaron Junior y Atlético Bucaramanga en el Metropolitano de Barranquilla, compromiso que terminó con una agónica victoria rojiblanca por 2-1.

REVIVA ACÁ EL SUFRIDO TRIUNFO DE JUNIOR SOBRE BUCARAMANGA EN LIGA COLOMBIANA

Junior le remontó al Bucaramanga en un partido cargado de polémica por la Liga Colombiana / Colprensa Ampliar

Precisamente, el duelo tuvo bastantes polémicas, incluidos tres penaltis en favor del equipo local. Al respecto habló Fabián Sambueza en El VBAR Caracol. El volante del Bucaramanga reconoció que dichas jugadas “determinaron el resultado del partido”, aunque hizo un mea-culpa al afirmar que pudieron haberse evitado.

“Al final hubo unas jugadas un poco polémicas, que determinaron el resultado del partido. Pero, ya uno mirando las jugadas un poco más tranquilo, también se entiende al árbitro, más allá de decir si acertó o no”, sentenció.

Le puede interesar: Leonel Álvarez, contundente en rueda de prensa tras derrota ante Junior: “La figura fue el árbitro”

Y a raíz de lo anterior, manifestó que tanto el primer penal, que a la postre erró Guillermo Paiva, como el tercero, que significó el doblete del ‘Titi’ Rodríguez, sí fueron infracciones. Ahora bien, el segundo le dejó dudas: “Es una jugada en la que Leo (Flórez) intenta sacar el pie, pero hubo un poco de viveza de Enamorado. Al final, el árbitro compró y justo en ese momento creo que no había VAR, ese fue el enojo del equipo”.

Es por todo esto que Sambueza, haciendo un mea-culpa, reconoció que “el partido se nos escapa por errores que no nos podemos permitir” y sentenció tajantemente que “son 3 penales que pudieron evitarse”. Asimismo, advirtió que la estrategia de armar línea de 5 para evitar los continuos ataques de Junior, se hizo “muy temprano”.

También puede leer: ¿Leonel Álvarez menospreció al público del Junior?: “Ellos no juegan”

Más declaraciones de Fabián Sambueza

Inconformidad con el árbitro José Ortíz: “Todos tenemos la espinita de cuando nos pitó un partido con Unión Magdalena en el que pasó lo mismo, con algunas jugadas polémicas. Entonces los muchachos venían ya con esa espina. Hubo unas jugadas que sí se podían tornar un poco difíciles hasta para el VAR, pero al final son decisiones que respetamos. Si se equivocó, es un ser humano. Creemos que lo hizo de buena fe, no por mala leche”.

Problemas con el VAR en Barranquilla: “No sabíamos que no había VAR. Fue un partido raro, porque de hecho, en una jugada, teníamos la pelota y se armó un disturbio con la gente. Después, se la tuvimos que entregar a Junior, cuando era posesión nuestra. Fue un partido medio complejo para el árbitro”.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA COLOMBIANA CON LA VICTORIA DE JUNIOR SOBRE BUCARAMANGA

Crítica al gremio de futbolistas: “En algún momento dije que nosotros (los jugadores) debemos también colaborar un poco, pero al final la viveza gana. En este caso el atrito compró y justo no había VAR, porque tal vez si la hubiesen analizado tomaban otra decisión. Después, ya nos tocará a nosotros hacer de nuestra parte, porque hay muchas quejas y no colaboramos”.

Líos con algunos jugadores del Junior y Fáber Gil: “Al final, siempre hay algunos jugadores que les gusta un poco más la polémica y no tanto demostrar en la cancha. Esos son los momentos cuando se calienta el ambiente. También entiendo a la gente de Junior, que estaba enojada, porque cuando nos convalidaron el gol, Faber volvió a ir a destejar y me parce que no era necesario. Al final son detalles que debemos corregir como jugadores y tatar de ser más respetuosos entre nosotros”.

Dudas por el gol del Bucaramanga: “En Junior reclamaban que yo había tocado el balón, pero viendo la repetición sí me toca la rodilla y entra, pero estaba habilitado porque el central llegó hasta el final de la línea, entonces me habilitaba. El árbitro miraba un posible fuera de lugar de Londoño, después por una falta... El gol se lo dieron a Faber, pero viendo la repe, sí me toca. Es la primera vez que hago un gol con las dos piernas”.