Barrancabermeja se une al paro nacional de taxistas: hay problemas de movilidad hacia Bucaramanga

Bucaramanga

En el marco del paro nacional convocado por el gremio de taxistas, varios puntos estratégicos de Barrancabermeja permanecen bloqueados.

La protesta que se desarrolla de manera simultánea en varias ciudades del país, busca visibilizar lo que los conductores denominan una “crisis estructural” en el transporte legal.

Los bloqueos más significativos se registran en la carrera 28, en el sector conocido como AS de Copas, donde taxistas impiden el paso vehicular.

Otro punto afectado es el parque Camilo Torres, zona de alta afluencia de visitantes.

La Concesionaria Ruta del Cacao confirmó que las manifestaciones generan cierres intermitentes en la Ruta Nacional afectando la movilidad entre Bucaramanga, Barrancabermeja y Yondó.

Denuncian falta de controles en el transporte ilegal

Oscar Mosquera García, presidente de Asotaxistas de Barrancabermeja, expresó que la protesta responde a una creciente informalidad en la ciudad.

“Estamos siendo sometidos por plataformas digitales y transporte ilegal que opera sin regulación. Mientras tanto el taxi legal debe asumir seguros costosos, tarifas reguladas y condiciones que ya no son sostenibles”, explicó Mosquera García.

El líder del gremio amarillo recordó que hay una acción popular contra la alcaldía y la Secretaría de Tránsito frente a esta problemática, la cual ya tuvo un fallo en segunda instancia.

Afirman que por limitaciones económicas no han podido avanzar en su implementación.

Los taxistas reclaman

Exigen mayor regulación en los precios de los cupos de taxi, que actualmente oscilan entre los 30 y 40 millones de pesos.

Piden inversión anual para el fortalecimiento del gremio. Acciones concretas contra el transporte ilegal.

Mayor seguridad tras el reporte de tres robos a conductores en la última semana en Barrancabermeja.

En el puerto petrolero se estima que cerca del 40% de los 963 taxis registrados se unieron al paro, reflejando la magnitud del descontento en el gremio local.

Por su parte la Secretaría de Educación de Barrancabermeja emitió un comunicado instando a las instituciones a mantener la jornada académica, aunque pidió comprensión por las dificultades de transporte escolar.

“Comprendemos que las movilizaciones pueden afectar el traslado de la comunidad educativa, por lo que se recomienda actuar con flexibilidad”.

Un fenómeno nacional

La protesta no es exclusiva de Barrancabermeja. En Bogotá motociclistas y taxistas realizaron bloqueos en la autopista Sur y avanzaron en caravana hacia la Plaza de Bolívar.

La alcaldía de la capital del país anunció que no cederá a presiones de los manifestantes y reforzará los puntos de control.