La atacaron con un destornillador y la lanzaron de un vehículo pirata en Floridablanca

Bucaramanga

En Bucaramanga, una mujer identificada como Olga Teresa Caicedo relató a Caracol Radio el dramático momento que vivió cuando aceptó subirse a un vehículo de transporte ilegal que le ofreció llevarla al Hospital Universitario.

¿Cómo fueron los hechos?

El hecho ocurrió en el sector de La Cumbre, en Floridablanca. La víctima, que acompañaba a su esposo enfermo y con limitados recursos económicos, rechazó tomar un taxi por el alto costo. En cambio, abordó un carro particular en el que viajaban una pareja y otra pasajera.

Minutos después, cerca del centro comercial Cacique, la mujer que iba en el asiento delantero se volteó, la sujetó del cabello y comenzó a golpearla. La agresión incluyó múltiples golpes en la cabeza, cuello, hombros y brazos, así como heridas con un destornillador. Entre amenazas de muerte, la obligaron a entregar su dinero, anillos y su celular.

“La angustia mía era terrible, el temblor, yo pensé que la mujer me iba a matar, porque yo no tenía algo de valor. Además, que me amenazó con un destornillador, que me lo iba a hundir en la garganta si no le entregaba todo”, agregó Caicedo.

El ataque culminó cuando la empujaron del vehículo en movimiento. Olga cayó sobre un jardín, lo que amortiguó el impacto y evitó lesiones más graves.

Desorientada y con heridas visibles, la víctima pidió ayuda a transeúntes y finalmente llegó hasta un CAI cercano, donde interpuso la denuncia. Sin embargo, asegura que no recibió atención médica inmediata pese a estar sangrando.