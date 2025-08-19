Libertad del exconcejal Wilson Mora por vencimiento de términos enciende críticas en Bucaramanga

Bucaramanga

La reciente decisión judicial que dejó en libertad al exconcejal de Bucaramanga, Wilson Mora Cadena, investigado en un proceso por presuntos hechos de corrupción, ha generado preocupación en sectores políticos de la ciudad.

Wilson Mora, investigado por presuntas irregularidades administrativas, cuando gerenció la Terminal de Transportes de Bucaramanga entre 2014 y 2017, quedó en libertad bajo el argumento judicial de “vencimiento de términos”.

Lea también: La orden es no colaborar: Asesor de la Alcaldía de Bucaramanga se despachó por préstamo del estadio

El concejal de Bucaramanga Carlos Felipe Parra, calificó la noticia como “pésima” y advirtió que Mora “es un peligro para la sociedad y para el proceso judicial”, debido a que su libertad se produjo por vencimiento de términos.

“El hecho de que esté libre habla de lo lentas que son nuestras instituciones y se suma a varios casos de procesados por corrupción que hoy están libres bajo esa modalidad”, afirmó Parra.

Es noticia: Hinchas del Junior atacan a joven bumangués con 10 puñaladas en Barranquilla: familia exige justicia

El cabildante insistió en que esta situación no implica la inocencia del exconcejal, ni el cierre del proceso.

“Es importante aclararle a la ciudadanía que, aunque esté en libertad, no significa ni que las pruebas son insuficientes, ni que dejó de existir el riesgo sobre sus comparecencias, ni sobre el proceso, sino que pasó la cifra de días que estipula la ley, en los cuales no se avanzaba a la siguiente etapa”, puntualizó.

Podría interesarle: VIDEO: Un niño de 4 años se salvó de milagro tras el desplome de un muro en Bucaramanga

Parra, también hizo un llamado a las autoridades municipales y judiciales para que se priorice la custodia de las pruebas y se garantice la continuidad del proceso, con el fin de salvaguardar los recursos públicos.

“Lo que los ciudadanos le requerimos a las autoridades judiciales es celeridad con algo tan delicado para el interés público de los bumangueses”.

¿Qué sigue después de esta decisión judicial?

Sobre la continuidad de este proceso judicial, el concejal Carlos Parra agregó: “Lo que avanzará y tendrá que llegar es a juicio, pero como no se ha dado esto, pues entonces lo que todos necesitamos es que llegue a juicio y sentencia”.