De servicio: en Floridablanca otorgan el 90 % de descuento en multas de tránsito, ¿hasta cuándo?

La Dirección de Tránsito de Floridablanca, anunció descuentos en los intereses de comparendos de tránsito aplicados en el municipio, con el objetivo de que los ciudadanos morosos se pongan a paz y salvo y eviten que sus cuentas sean embargadas.

Jahir Castellanos, director de Tránsito de Floridablanca, detalla los comparendos más recurrentes en el municipio: “La infracción C02, estacionamiento de vehículo en sitio prohibido y la C35 que es la conducción de un vehículo sin portar la revisión técnico-mecánica o portando la caducada".

¿Qúe descuentos hay y cuál es el plazo?

90% hasta el 31 de octubre de 2025

hasta el 31 de octubre de 2025 80% del 4 al 28 de agosto de 2025

del 4 al 28 de agosto de 2025 70% del 1 al 30 de diciembre de 2025

Según tránsito hay cartera desde el año 2018, alrededor de 20 mil deudores se registran, lo que serían 20 mil comparendos que se han aplicado y aún no han sido cancelados.

Descuento del 90% en grúa y patios:

A su vez, según la institución habrá descuentos en grúa y patios, el 90% de vehículos inmovilizados antes del 30 de junio 2024 podrán acceder a esta reducción y el beneficio va hasta el 30 de diciembre de 2025.

“Es decir, si usted tiene el vehículo inmovilizado desde el 2022 y da la cuenta 10 millones, tiene que pagar nada más el 10% de esos 10 millones, el beneficio es del 90%, es muy bueno para que las personas que tienen sus vehículos allí hace tiempo puedan sacarlos y poder disfrutar", explicó el director de tránsito de Floridablanca.

En los patios del municipio hay aproximadamente 9.000 carros y motocicletas que fueron inmovilizados por infracciones de tránsito, accidentes y por abondono, por lo que la Dirección de Tránsito invita acercarse ya que en este momento hay sobreocupación.



