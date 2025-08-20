🔴 EN VIVO | Paro de taxistas y moteros en Bogotá: vías afectadas y bloqueos HOY 20 de agosto

Bogotá. Mayo 14 de 2024. Frente al Ministerio de Transporte una parte del gremio de taxistas protesta en rechazo a las aplicaciones de transporte . (Colprensa - Catalina Olaya ) / Catalina Olaya

Durante la mañana de este miércoles 20 de agosto un grupo de motociclistas bloquearon la Autopista Sur con Calle 59 en la localidad de Bosa, en Bogotá.

Estas manifestaciones complicaron la movilidad en el sur de Bogotá y bloqueó el paso de la flota de buses de STIP en ambos sentidos, por lo que tuvieron que hacer desvíos.

El secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva, se pronunció al respecto de las protestas lideradas por un grupo de moteros llamados ‘Los Picaminosos’.

“Desde la Alcaldía de Bogotá junto con la Policía de Tránsito seguiremos intensificando puntos de control. No vamos a ceder ante la presión de grupo de moteros denominados “Picaminosos” que exige levantamiento de punto de control en Autosur”, indicó el funcionario.

La protesta de los moteros terminó al poco tiempo, pero comenzó una nueva manifestación esta vez encabezada por el gremio de taxistas.

Cerca al centro comercial Mall Plaza, los taxistas inician una caravana hacia la Plaza de Bolívar.

El gremio exige un control más estricto por parte del Gobierno Nacional hacia las plataformas de transporte de vehículos particulares.

Minuto a minuto de la movilidad en Bogotá HOY 20 de agosto

10:20 a.m. | Comienza el paro de taxistas en la calle 19 con carrera 27, en sentido Occidente - Oriente. Autoridades de tránsito recomiendan tomar la calle 26.