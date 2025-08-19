¿Caminar descalzo es beneficioso para su salud?: opinión y recomendaciones según expertos

Caminar descalzo es una práctica que muchas personas asocian con la infancia o con un momento de relajación mientras camina por la playa.

Sin embargo, expertos aseguran que esto se debe hacer de forma gradual, ya que no es apto para todo el mundo.

Asimismo, afirman que la costumbre de quitarse los zapatos y dejar que los pies tengan contacto directo con superficies blandas como césped, tierra o arena, fortalece los músculos del pie, mejora el equilibrio y estimula la percepción corporal.

¿Cuáles son los beneficios de caminar descalzo?

Esta practica beneficia especialmente a los niños en etapa de desarrollo, ya que al caminar por diferentes superficies puede ayudar a estimular la musculación del pie y la maduración funcional del mismo.

y la maduración funcional del mismo. En las personas mayores puede contribuir a la reducción de la rigidez causada por el uso prolongado de zapatos inadecuados.

a la reducción de la rigidez causada por el uso prolongado de zapatos inadecuados. Refuerza la parte interna del pie.

Refuerza la parte extrínseca , que conecta el pie con el resto del cuerpo.

, que conecta el pie con el resto del cuerpo. Caminar descalzo en lugares como la playa mejora la circulación sanguínea.

Proporciona estimulación sensorial.

¿Quiénes no pueden realizar esta práctica?

Personas con pie plano, ya que estas van a acumular una «fatiga mayor» en el caso de que anden por la playa.

en el caso de que anden por la playa. Personas con pie artrítico: Aquellas que presentan artritis reumatoide y grandes deformidades del pie, debido a que una de las recomendaciones que se les hace es que el pie esté dentro de un soporte para que de esta forma se mejore la estática y el funcionamiento del pie.

Aquellas que presentan artritis reumatoide y grandes deformidades del pie, debido a que una de las recomendaciones que se les hace es que el pie esté dentro de un soporte para que de esta forma se mejore la estática y el funcionamiento del pie. Pacientes con diabetes: Si realizan esta práctica puede llegar a ser peligroso ya que pierden sensibilidad en esta zona.

Desde el Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) hacen la recomendación de que el descalcismo se practique de manera gradual y en un entorno controlado.

Puede reducir la inflamación, mejorar el sueño y contribuir al bienestar general

Algunos de los beneficios que trae el grounding, que es la acción de caminar descalzo sobre tierra, césped o arena, puede llegar a reducir la inflamación, mejoraría el sueño y contribuiría al bienestar general de las personas que lo practican, al restaurar el equilibrio eléctrico natural del cuerpo", según un estudio publicado por la revista “Journal of Environmental and Public Health”.

Además, investigadores afirman que esta acción también puede aliviar el dolor, mejorar la circulación y reducir los niveles de cortisol en las personas.

¿Cómo puede empezar a realizar esta práctica?

Es fundamental que conozca el estado de su piel.

Debe elegir las superficies adecuadas par iniciar.

Comenzar en entornos conocidos, como su casa.

Debe estar atento a posibles signos de alerta como lo son, las alergias, perforaciones o índices de infecciones en sus uñas. Si presenta alguna de estas, evite realizarla.

