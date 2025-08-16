¿El pelo puede curar los dientes dañados?: Esto dice estudio

Un estudio realizado por científicos del King’s College de Londres (KCL) reveló que la queratina podría reparar el esmalte dental y ayudaría a detener las primeras etapas de las caries.

Sin embargo, así suene como algo increíble, una crema dental hecha con su propio pelo le permitiría reparar y proteger los dientes dañados.

Según los investigadores, la queratina se encargaría de producir una capa protectora que imita la estructura y la función del esmalte natural.

Este hallazgo dejaría en evidencia como la queratina se convertiría en una buena alternativa para los tratamientos dentales actuales.

Si bien, las pastas dentales con flúor se usan para ralentizar las fases de las caries, los investigadores hallaron que los tratamientos con queratina “lo detienen por completo“.

Para el estudio, los científicos de Reino Unido extrajeron queratina de la lana y descubrieron que, al aplicarla a la superficie dental, esta proteína forma una capa protectora que imita la estructura y la función del esmalte natural al momento en que entra en contacto con los minerales de la saliva.

Asimismo, en el estudio afirmaron que la queratina, a diferencia de los huesos y el cabello, el esmalte no se regenera, por lo que una vez se pierda desaparecerá por completo.

¿Qué es el esmalte natural de los dientes?

El esmalte es la capa protectora externa del diente. Se encarga de proteger la parte visible de los dientes (corona dental) de las caries y otros daños.

El esmalte dental es demasiado resistente. De hecho, es la sustancia más dura del cuerpo.

¿Qué causa la pérdida de esmalte?

La fricción, el estrés y el desgaste diario.

El bruxismo.

Una higiene bucal deficiente.

Envejecimiento.

Beber refrescos y otras bebidas azucaradas.

Los alimentos ácidos.

Algunos medicamentos.

Problemas gastrointestinales.

La bulimia: El vómito autoinducido puede provocar erosión del esmalte dental.

Factores genéticos: Algunas personas pueden tener un esmalte más fino.

¿Qué pasa si se desgasta el esmalte dental?

Cada uno de los factores mencionados anteriormente contribuyen a la erosión y a caries del esmalte, lo que provoca sensibilidad dental, dolor y, finalmente, puede llegar a provocar la pérdida de dientes.

¿El esmalte dental vuelve a crecer?

La realidad es que esto no es posible si el esmalte ha desaparecido por completo. Sin embargo, existen tratamientos dentales, como la corona sobre el diente, para protegerlo de daños mayores.

Recomendaciones para tener una buena higiene bucal

Para mantener una buena salud dental es importante cepillarse los dientes mínimo dos veces al día, usar hilo dental todos los días, limpiar debidamente la lengua y visitar al dentista con regularidad para realizar chequeos y limpiezas profesionales.