Detectan bacteria vinculada a rara enfermedad en personas con tatuajes, según estudio

Un joven de 28 años consultó por la aparición de nódulos subcutáneos en dos áreas previamente tatuadas. Los estudios de imagen evidenciaron linfadenopatía hiliar y mediastínica bilateral, así como micronódulos pulmonares.

Adicionalmente, presentaba hipercalcemia y alteración de la función renal. La biopsia de uno de los nódulos cutáneos reveló granulomas de células epitelioides.

Por otro lado, la prueba serológica identificó la presencia de ‘Propionibacterium acnes’, actualmente denominada ‘Cutibacterium acnes’, bacteria grampositiva y anaerobia habitual en la piel, pero capaz de generar infecciones crónicas o reacciones inflamatorias en condiciones específicas.

Es importante tener en cuenta que la sarcoidosis, diagnóstico final del paciente, es una enfermedad inflamatoria multisistémica infrecuente, caracterizada por la formación de granulomas no caseificantes que pueden comprometer pulmones, ganglios linfáticos, piel y otros órganos.

En este orden de ideas, la relación entre la sarcoidosis y las zonas tatuadas fue un hallazgo inusual, y más aún el hecho de que todas las lesiones cutáneas y sistémicas remitieran de forma espontánea, sin que el paciente requiriera tratamiento farmacológico alguno.

¿Qué es importante considerar sobre este descubrimiento?

El estudio de caso ‘Tattoo sarcoidosis with epithelioid cell granuloma positive for Propionibacterium acnes’, difundido en ‘Frontiers’ y realizado en Japón ha evidenciado que la sarcoidosis vinculada a tatuajes constituye una manifestación poco frecuente de esta enfermedad inflamatoria.

Adicionalmente, se ha observado que afecta con mayor frecuencia a hombres y presenta dos picos de incidencia claramente diferenciados: uno en adultos jóvenes, entre los 20 y 30 años, y otro en personas que se encuentran en la sexta década de vida.

Un rasgo llamativo es que, en promedio, los síntomas se manifiestan más de diez años después de haberse realizado el tatuaje, lo que sugiere un proceso de desarrollo lento y prolongado.

Entre los factores que podrían influir en su aparición se encuentran la degradación paulatina de los pigmentos utilizados en la tinta, la exposición prolongada a la luz ultravioleta, que podría modificar la estructura química de dichos pigmentos, y la presencia de ciertas condiciones médicas subyacentes, como la infección por hepatitis C.

Consideraciones adicionales

En Japón, diversos investigadores respaldan la teoría de que ‘Cutibacterium acnes’ podría ser un agente causal relevante en la sarcoidosis.

Esta hipótesis se sustenta en la detección frecuente de su ADN en granulomas de pacientes diagnosticados con la enfermedad. Se plantea que la bacteria podría permanecer de forma latente o subclínica en pulmones y ganglios linfáticos, sin generar síntomas, hasta que un factor ambiental o genético actúe como detonante de la respuesta inflamatoria.

En el caso analizado, la identificación de P. acnes en una lesión cutánea asociada a un tatuaje sugiere que este microorganismo podría participar en la iniciación o exacerbación del proceso patológico.

Este hallazgo no solo aporta pistas sobre los mecanismos que vinculan a la sarcoidosis con áreas tatuadas, sino que también abre una vía de investigación prometedora.

Finalmente, comprender mejor esta relación podría contribuir al desarrollo de estrategias preventivas y terapéuticas más específicas, integrando el estudio de la inmunidad cutánea y sistémica con el impacto de factores externos como pigmentos y radiación solar.