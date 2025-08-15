¿Problemas para quedarse dormido?: Estos son 6 consejos para que pueda conciliar el sueño, según IA

Como dormir bien y mejorar la calidad de sueño // Foto: Getty Images / Elena Noviello

La falta de descanso puede pasarle factura a su bienestar físico y mental. Conforme pasan los años, la vida se vuelve más agitada y es mucho más fácil pasar más tiempo sin dormir.

Si usted no duerme las 7-8 horas recomendadas, es normal que empiece a experimentar fatiga, aumento de los niveles de estrés, cambios de humor, problemas de memoria y concentración, debilitamiento del sistema inmunitario e incapacidad para pensar con claridad.

Necesita muchas horas de sueño para restaurar su cerebro y su cuerpo. No dormir lo suficiente puede ser malo para su salud en varias formas.

El sueño y la función cerebral

El sueño desempeña un papel fundamental en su recuperación y mantenimiento. Según un artículo publicado por la revista científica “The Journal of Neuroscience”, el sueño potencia la plasticidad cerebral, lo que le permite una buena conexión de neuronas y facilita el aprendizaje.

¿Cuáles son los trastornos de sueño más comunes?

Insomnio: Es el trastorno del sueño más común, sucede cuando a usted le cuesta quedarse dormido o en su defecto se le dificulta dormir toda la noche.

Es el trastorno del sueño más común, sucede cuando a usted le cuesta quedarse dormido o en su defecto se le dificulta dormir toda la noche. Apnea del sueño: En esta condición la respiración se detiene durante la noche, en algunas ocasiones, si no lo despierta por completo, puede interrumpir el sueño profundo.

En esta condición la respiración se detiene durante la noche, en algunas ocasiones, si no lo despierta por completo, puede interrumpir el sueño profundo. Síndrome de las piernas inquietas: Este trastorno tiende a ser hereditario y puede provocar ardor, hormigueo o comezón en las piernas.

¿Por qué no puede estar durmiendo bien?

Muchas cosas que hacer durante su rutina diaria: El estrés de su día a día más las actividades nocturnas, ya sean laborales o sociales, son una de las principales razones por las que la gente no duerme lo suficiente.

El estrés de su día a día más las actividades nocturnas, ya sean laborales o sociales, son una de las principales razones por las que la gente no duerme lo suficiente. Mal entorno para dormir: Es mucho más difícil descansar correctamente en una habitación con mucho ruido o luz.

Es mucho más difícil descansar correctamente en una habitación con mucho ruido o luz. Aparatos electrónicos: Los dispositivos electrónicos que emiten sonidos durante la noche pueden afectar el sueño.

Los dispositivos electrónicos que emiten sonidos durante la noche pueden afectar el sueño. Estrés por dormir: Después de varias noches sin poder conciliar el sueño, el simple hecho de estar en la cama puede hacerlo sentir ansioso.

¿Qué puede hacer para conciliar el sueño rápidamente?, según la IA