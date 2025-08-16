¿Es posible perder grasa de manera localizada?: Esto es lo que dice estudio

Siga los pasos del último informe de los CDC en su proceso de perdida de peso. / Getty Images ( Getty Images )

Durante años, la idea de eliminar la grasa en zonas específicas del cuerpo, como el abdomen, los brazos o las piernas, ha sido una de las principales motivaciones para quienes buscan mejorar su figura.

Sin embargo, los especialistas en salud y nutrición coinciden en que la llamada “pérdida de grasa localizada” es un mito y no tiene base científica.

¿Qué dice la ciencia?

Según los endocrinólogos y algunos entrenadores certificados, el organismo no quema grasa de manera selectiva. Cuando una persona entra en un déficit calórico, es decir, que gasta más energía de la que consume, la grasa se reduce en todo el cuerpo.

Sin embargo, los resultados en cada persona puede ser notorio primero en diferentes áreas del cuerpo, esto depende de factores como la genética, la edad y las hormonas.

Lea también: Ejercicio para eliminar la flacidez de los brazos con pesas: ¿Cuánto tiempo tarda en tonificar?

Factores que influyen en la acumulación de grasa localizada

Genética y metabolismo: La genética es uno de los factores más importante para la distribución de la grasa en el cuerpo. Además, el metabolismo de cada persona es completamente diferente , lo que determinará en dónde y cómo se almacena la grasa.

La genética es uno de los factores más importante para la distribución de la grasa en el cuerpo. Además, , lo que determinará en dónde y cómo se almacena la grasa. Estilo de vida y alimentación:La dieta y el ejercicio son dos puntos claves para establecer la composición corporal. Aquellas personas con un estilo de vida sedentario y una alimentación rica en calorías pueden ser más propensas a acumular grasa en zonas específicas.

El ejercicio y la alimentación son la clave

Expertos recomiendan seguir un plan integral que combine una alimentación balanceada, ejercicio cardiovascular y el entrenamiento de fuerza. Estos hábitos no solo le ayudarán a reducir su porcentaje de grasa corporal, sino también a ganar tono muscular, lo que le ayudará a mejorar la apariencia en áreas específicas.

¿Qué puedo hacer si quiero eliminar grasa de una zona en específico?

Aunque no se puede elegir dónde se pierde grasa, sí es posible fortalecer y definir los músculos de un área concreta. Por ejemplo, los ejercicios abdominales no eliminan la grasa del abdomen, pero sí ayudan a que esa zona se vea más firme cuando el porcentaje de grasa corporal disminuye y así funcionará con el resto de músculos que usted trabaje.

Cuidado con los métodos “milagrosos”

El uso de suplementos sin respaldo científico, tratamientos invasivos y las rutinas extremas que prometen resultados rápidos, pueden tener un efecto contrario y en algunos casos pueden ser nocivos para su salud.

¿Cuáles son los mitos que prometen ayudar a perder grasa localizada?