Siga estos hábitos si quiere mantener su cerebro sano en su vejez, según la ciencia

Un reciente estudio, liderado por la Universidad Wake Forest, con respaldo de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU., ha revelado en la ‘Journal of the American Medical Association’ pruebas concluyentes sobre estrategias para preservar la salud cerebral en adultos mayores.

La investigación incluyó a más de 2.100 personas sedentarias, de entre 60 y 79 años, y evaluó el impacto de combinar dieta mediterránea, actividad física regular, entrenamiento cognitivo y participación en actividades sociales.

Los resultados mostraron mejoras significativas en memoria, agilidad mental y otras funciones cognitivas, reduciendo además la velocidad del deterioro asociado a la edad.

Estos hallazgos refuerzan la evidencia de estudios previos, como el ensayo finlandés FINGER, que demuestran que un abordaje integral y sostenido puede ofrecer una defensa efectiva contra el declive cognitivo.

Adicionalmente, los investigadores señalaron que adoptar estas prácticas no solo favorece la salud mental, sino que también potencia el bienestar general y la calidad de vida en la etapa de envejecimiento.

¿Cuáles son los hábitos que debe implementar si quiere mantener su cerebro joven?

En el estudio, los participantes se dividieron en dos grupos con enfoques distintos para mejorar su salud. El primero elaboró de manera autónoma su propio plan de alimentación y actividad física, mientras que el segundo siguió un programa estructurado y supervisado.

Este régimen incluía:

Seguir una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescado y aceite de oliva.

Realizar ejercicio aeróbico al menos cuatro veces por semana.

Participar en entrenamiento cognitivo u otras actividades que estimulen la mente.

Mantener una vida social activa, participando en actividades con otras personas.

Controlar la presión arterial de forma regular.

Mantener niveles saludables de azúcar en la sangre.

Adoptar cambios de estilo de vida de forma constante, con acompañamiento y seguimiento profesional.

Si bien ambos grupos mostraron mejoras en su rendimiento cognitivo, los resultados fueron mucho más notables en quienes siguieron el plan intensivo, llegando a presentar habilidades comparables a las de personas uno o dos años más jóvenes; por ende, se recomienda tener estos hábitos para cuidar su cerebro.

Asimismo, la investigadora Laura Baker destacó que el acompañamiento constante y la supervisión profesional fueron factores decisivos para consolidar cambios sostenibles.

Estos hallazgos reforzaron la idea de que un enfoque integral y guiado no solo optimiza la función cerebral, sino que también impulsa hábitos saludables con beneficios a largo plazo para el bienestar general.

¿Cuál es el reto?

El proyecto contó con una inversión cercana a los 50 millones de dólares por parte de la Asociación de Alzheimer, junto con recursos adicionales destinados a estudios complementarios, como resonancias cerebrales y evaluaciones del sueño.

Con los resultados en mano, la próxima fase busca aplicar estas estrategias en comunidades reales durante los próximos cuatro años, respaldada por una inversión adicional de 40 millones de dólares.

Por otra parte, el reto principal será adaptar los programas para que sean accesibles, atractivos y cuenten con apoyo del sistema de salud. Expertos como Jessica Langbaum subrayan que, incluso quienes ya mantienen hábitos saludables, deberían intensificar sus rutinas, incluir actividades novedosas y fortalecer sus redes sociales.

Finalmente, la interacción con otras personas, afirman, es uno de los estímulos más poderosos para conservar la mente activa y frenar el deterioro cognitivo. De este modo, la iniciativa no solo pretende prolongar la capacidad mental, sino también mejorar la calidad de vida y el bienestar integral en la vejez.