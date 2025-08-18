Búsqueda de Valeria Afanador: Autoridades en Cajicá elevan a $70 millones recompensa por información

Cajicá / Cundinamarca

Las labores para encontrar a la niña Valeria Afanador, de 10 años, continúan en Cajicá y es allí en donde las autoridades locales le confirmaron a los medios de comunicación el incremento en la recompensa, esto con el fin de intensificar la recolección de información que permita avanzar en el hallazgo de la niña.

“por orden del señor Gobernador, se aumenta la recompensa de 50 millones a 70 millones de pesos a la persona que nos brinde información de valor que nos permita dar con el paradero de la niña Valeria”. Explicó el Secretario de Seguridad de Cajicá.

Es de recordar que el lunes festivo 18 de agosto comienza el séptimo día sin información de la niña que fue vista por última vez durante la mañana del 12 de agosto cuando salió de la institución educativa ala que pertenece. Desde el momento de su desaparición las autoridades han montado un esquema de búsqueda amplio que comenzó en el río cercano al lugar del reporte y que se ha extendido a otras zonas del departamento de Cundinamarca.