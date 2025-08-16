Marchas en Cajicá: Comunidad pide por la ubicación de Valeria Afanador

Cundinamarca

Los padres de familia del colegio Gimnasio campestre los Laureles, la institución educativa donde estudia Valeria Afanador, encabezaron una movilización pacífica y muy sentida por las calles de Cajicá pidiendo que la niña sea encontrada lo más pronto posible.

Las calles del municipio cercano a Bogotá se llenaron de globos blancos y carteles con la imagen de Valeria, en donde quedaron plasmados mensajes de aliento, acompañamiento y mucho positivismo, todos con la fe intacta y elevando una plegaria en nombre de la niña.

Los habitantes de Cajicá cantaban en una sola voz la frase “unidos por Valeria” mientras que expresaban sus muestras de cariño. Las autoridades por su parte acompañaron la jornada y aseguraron que siguen en la búsqueda de la niña, mientras que ratificaron la recompensa de $50 millones de pesos por información que ayude a dar con su ubicación.