En Cajicá se han recolectado más de 20 TB de información que se está analizando para encontrar a Valeria Afanador.

Caso Valeria Afanador: se han recolectado 20 TB de información en Cajicá para dar con su paradero

Cajicá / Cundinamarca

En caracol Radio hablamos con el Secretario de Seguridad de Cajicá Wilson Halaby Nagi, quien entregó detalles de la búsqueda de la niña Valeria Afanador cuando ya se van a cumplir 6 días de búsqueda intensa, desde que fue vista por última vez saliendo del colegio Gimnasio campestre los Laureles. Según el Secretario, ya son más de 20 TB (Terabytes) de información recaudadas para poder dar con el paradero de la niña.

“Hay algunas zonas que nos han brindado los videos y se continúa con la recolección, son más de 20 Teras las que se han recolectado y que en este momento esta siendo analizada por parte de la Policía Judicial, mientras tanto seguimos haciendo las labores de vecindario en el sector”.

El secretario le envió un mensaje a las personas que puedan tener información y aseguró que la niña probablemente sigue en la zona.

“Un mensaje para la persona que la pueda tener o que la haya visto, porque probablemente no las han sacado de Cajicá. Que a través de las líneas habilitadas se comunique y que brinde información para que la menor pueda llegar al seno de su familia”.

Labores de Búsqueda siguen en Cajicá para encontrar a Valeria Afanador.

Explicó el Secretario de Seguridad de Cajicá que se han buscado diversas formas de encarar la búsqueda de la niña y desde el Domingo 17 de Agosto, nuevas funciones se les asignaron a los organismos de emergencia.

“Esta mañana instalamos una nueva reunión de coordinación para la asignación de tareas a las diferentes entidades que participan (…) no se han escatimado esfuerzos para dar con el paradero de Valeria y seguimos con la recompensa de $50 millones por información que ayude a dar con el paradero de la niña”.

Es de recordar que el 16 de agosto, los habitantes de Cajicá encabezaron una movilización pacífica y muy sentida por las calles del municipio pidiendo que la niña sea encontrada lo más pronto posible.